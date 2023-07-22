Большой внедорожник Kia стал настоящим хитом

Новый крупный кроссовер Kia EV9 дебютировал в Корее в марте и чуть более чем за неделю собрал более 13 тысяч заказов.

По информации издания Korea Economic Daily, за 8 дней с начала продаж было оформлено более 13 000 заказов. Из них более 50% оформили новые клиенты Kia.

Kia EV9 – самый большой электрический кроссовер компании. Автомобиль построен на 800-вольтовой платформе E-GMP (как в IONIQ 5, IONIQ 6 и EV6).

Кроссовер представлен в двух версиях. Базовая модель имеет задний привод, оснащена батареей на 76,1 кВт·ч и выдает 215 л. с. Топовая версия оснащена тяговой батареей емкостью 99,8 кВт·ч, 380 л. с. и полным приводом.

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Источник: IXBT

Фото: Kia