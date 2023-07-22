Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Итог сотрудничества BYD и Mercedes – Denza N8Итог сотрудничества BYD и Mercedes – Denza N8
Несмотря на цифру в индексе модели, Denza N8...
Большой внедорожник Kia стал настоящим хитомБольшой внедорожник Kia стал настоящим хитом
Новый крупный кроссовер Kia EV9 дебютировал в...
Представлен мощный кроссовер Chevrolet со спортивным характеромПредставлен мощный кроссовер Chevrolet со спортивным характером
Chevrolet Equinox RS имеет измененный дизайн и...

Большой внедорожник Kia стал настоящим хитом

Новый крупный кроссовер Kia EV9 дебютировал в Корее в марте и чуть более чем за неделю собрал более 13 тысяч заказов.

На заводе «Автотор» заметили сотни некомплектных машин Kia

По информации издания Korea Economic Daily, за 8 дней с начала продаж было оформлено более 13 000 заказов. Из них более 50% оформили новые клиенты Kia.

Kia EV9 – самый большой электрический кроссовер компании. Автомобиль построен на 800-вольтовой платформе E-GMP (как в IONIQ 5, IONIQ 6 и EV6).

Кроссовер представлен в двух версиях. Базовая модель имеет задний привод, оснащена батареей на 76,1 кВт·ч и выдает 215 л. с. Топовая версия оснащена тяговой батареей емкостью 99,8 кВт·ч, 380 л. с. и полным приводом.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Источник: IXBT

Фото: Kia

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0