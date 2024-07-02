Российские водители стали чаще пользоваться платными трассами — трафик за год вырос

Доходы «Автодора» от проезда по платникам могут вырасти в 2024 году почти на 40%

Доходы госкомпании «Автодор» от сбора платы за проезд по сети платных трасс ожидаются до 105 млрд рублей в 2024 году. В 2023-м этот показатель составил 75,5 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума «Строим Россию!».

«План – это официальные данные, которые есть, это 105 млрд рублей. Мы их выполним безоговорочно», – выразил уверенность председатель правления компании.

Таким образом, доходы «Автодора» могут вырасти почти на 40%. По словам Петушенко, трафик на трассах растет. В частности, за первое полугодие текущего года трафик увеличился на 13-14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Прошлый год к этому – процентов 13-14, причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. По итогам за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет, и трафик все время увеличивается», – объясняет Петушенко.

Также Петушенко анонсировал открытие движения по трассе в обход Твери 17 июля. Кроме того, к настоящему моменту «Автодор» завершил технико-экономическое обоснование новой кольцевой дороги в обход Петербурга (КАД-2), уже определены все конечные точки маршрута, резюмировал Петушенко.

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Источник: tass.ru