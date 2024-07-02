В России могут сократиться авиаперевозки — в Росавиации назвали причину

Глава Росавиации Ядров: Пассажиропоток в 2024 году может снизиться почти на 7%

В текущем году авиаперевозки могут сократиться почти на 7% и составить 98,1 млн человек. Таким прогнозом поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он уточнил, что в 2023 году российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров, рост в 2022 году составил 10%.

«У нас в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года запланировано 98,1 млн пассажиров. По итогам пяти месяцев этого года пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 8%, до 40,5 млн человек. Но мы смотрим, как пройдет лето», – объяснил глава компании.

Ядров объясняет, что прогноз по пассажиропотоку зависит от того, какое решение примет авиакомпания «Сибирь» в отношении самолетов Airbus A320neo, на которых устанавливается двигатель Pratt & Whitney. Также немаловажен тот факт, какое количество самолетов будет задействовано при совершении рейсов, подчеркивает глава Росавиации.

«Эти воздушные суда перевозят значительный объем пассажиров, но эксплуатация этих моторов требует повышенного внимания – на это жаловались эксплуатанты по всему миру. Пока мы идем к цифре 98,1 млн. В августе-сентябре уже будет более точное понимание, на какую итоговую цифру пассажиропотока по итогам 2024 года выходит российская гражданская авиация», – подытожил Ядров.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что отечественная автоотрасль успешно развивается. В настоящее время идут разработки нового самолета МС-21. При этом на флагманском лайнере большинство зарубежных систем заменят на аналоги российского производства.

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Источник: tass.ru