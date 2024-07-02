У этой машины обнаружен дефект с тормозами — отзовут проданные за 4 года авто

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Porsche отзовет автомобили Taycan по всему миру из-за дефекта тормозного шланга

Компания Porsche объявила о глобальном отзыве всех электромобилей Taycan, проданных до настоящего времени, из-за неисправности переднего тормозного шланга.

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Отмечается, что тормозные шланги на передней правой/левой оси могут треснуть или порваться, в итоге может произойти утечка тормозной жидкости. Ранее, в мае текущего года, компания уже отзывала небольшое количество автомобилей из-за риска возгорания на фоне короткого замыкания аккумулятора.

Porsche Taycan
Porsche Taycan

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Производитель принял решение отозвать все автомобили Porsche Taycan, проданные за последние четыре года и до настоящего времени, включая новейшую модель 2025 года. Отмечается, что с момента запуска Taycan первого поколения продажи электромобиля Porsche превысили 150 тысяч экземпляров.

Porsche Taycan
Porsche Taycan

Porsche проинформирует владельцев Taycan об отзыве, в течение нескольких месяцев передние шланги в автомобилях заменят, причем за счет производителя. С целью устранения проблемы автоконцерн «изменил конструкцию шлангов, придав им новую длину, точки торможения и новую кинематику». После замены новых шлангов проблемы не должно возникнуть, заверили в Porsche.

Источник: notebookcheck.net

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Светлана Тарасенко
Фото:Porsche
Количество просмотров 2
02.07.2024
Фото:Porsche
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