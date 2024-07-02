Ученые разработали уникальную батарею — она заряжается менее чем за 5 минут

Новационная батарея Nyobolt повысит запас хода электрокара на 200 км за 4 минуты

Британская компания Nyobolt презентовала новую батарею для электромобилей, на заряд которой с 10 до 80% потребуется всего четыре минуты 37 секунд. На прототипе спортивного автомобиля 35 кВтч батарея зарядилась с помощью 350 кВт DC быстрого зарядного устройства, обеспечивая запас хода в 193 км по стандарту WLTP.

Отмечается, что батарея Nyobolt отличает уникальной долговечностью. В компании заверяют, что элементы выдержали более 4000 полных циклов быстрой зарядки. Это эквивалентно 966 тыс. км пробега, при этом сохраняется 60% емкости батареи. Таких потрясающих результатов специалисты из Кембриджского университета достигли после десятилетних исследований.

Отмечается, что батареи требуют меньше природных ресурсов, снижая общий экологический след автомобиля. Благодаря тому, что спортивный электромобиль от Nyobolt весит всего 1250 кг, он лучше управляем, и этот факт делает его более привлекательными для автолюбителей.

«Nyobolt устраняет препятствия медленной и неудобной зарядки, делая электрификацию привлекательной и доступной», – подчеркнул директор по системам автомобильных батарей Шейн Дэвис.

В настоящее время интерес к батарее Nyobolt проявляют сразу восемь автопроизводителей, ведутся переговоры для использования этой революционной технологии. Первый электромобиль с такой батареей получит бесспорное преимущество на рынке.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: nyobolt.com