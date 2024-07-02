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Ученые разработали уникальную батарею — она заряжается менее чем за 5 минут

Новационная батарея Nyobolt повысит запас хода электрокара на 200 км за 4 минуты

Британская компания Nyobolt презентовала новую батарею для электромобилей, на заряд которой с 10 до 80% потребуется всего четыре минуты 37 секунд. На прототипе спортивного автомобиля 35 кВтч батарея зарядилась с помощью 350 кВт DC быстрого зарядного устройства, обеспечивая запас хода в 193 км по стандарту WLTP.

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Отмечается, что батарея Nyobolt отличает уникальной долговечностью. В компании заверяют, что элементы выдержали более 4000 полных циклов быстрой зарядки. Это эквивалентно 966 тыс. км пробега, при этом сохраняется 60% емкости батареи. Таких потрясающих результатов специалисты из Кембриджского университета достигли после десятилетних исследований.

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Отмечается, что батареи требуют меньше природных ресурсов, снижая общий экологический след автомобиля. Благодаря тому, что спортивный электромобиль от Nyobolt весит всего 1250 кг, он лучше управляем, и этот факт делает его более привлекательными для автолюбителей.

«Nyobolt устраняет препятствия медленной и неудобной зарядки, делая электрификацию привлекательной и доступной», – подчеркнул директор по системам автомобильных батарей Шейн Дэвис.

В настоящее время интерес к батарее Nyobolt проявляют сразу восемь автопроизводителей, ведутся переговоры для использования этой революционной технологии. Первый электромобиль с такой батареей получит бесспорное преимущество на рынке.

Источник: nyobolt.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Nyobolt
Количество просмотров 6
02.07.2024
Фото:Nyobolt
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