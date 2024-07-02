Этот 7-местный семейный кроссовер российской сборки подешевел на 540 тыс. рублей

Цена на гибридный кроссовер Evolute i-Space с начала года снизилась на ₽539 000

Гибридный кроссовер Evolute i-Space с начала года стал доступнее на 539 тыс. руб. Раньше автомобиль, поступивший в продажу в начале текущего года, продавался за 3 899 000 руб. в единственной доступной комплектации. Сейчас цена кроссовера составляет 3 360 000 руб. без учета скидок.

Evolute i-Space

7-местный гибрид Evolute i-Space собирают на заводе в Липецке. Он оснащен силовой установкой с 178-сильным электромотором, питающимся от аккумулятора на 17,5 кВт·ч. На электротяге машина может проехать до 87 км. Бензиновый двигатель мощностью 110 л. с. выступает в роли генератора.

Интерьер Evolute i-Space

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autonews