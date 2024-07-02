Этот 7-местный семейный кроссовер российской сборки подешевел на 540 тыс. рублей
Цена на гибридный кроссовер Evolute i-Space с начала года снизилась на ₽539 000
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с начала года стал доступнее на 539 тыс. руб. Раньше автомобиль, поступивший в продажу в начале текущего года, продавался за 3 899 000 руб. в единственной доступной комплектации. Сейчас цена кроссовера составляет 3 360 000 руб. без учета скидок.
Evolute i-Space
7-местный гибрид Evolute i-Space собирают на заводе в Липецке. Он оснащен силовой установкой с 178-сильным электромотором, питающимся от аккумулятора на 17,5 кВт·ч. На электротяге машина может проехать до 87 км. Бензиновый двигатель мощностью 110 л. с. выступает в роли генератора.
Интерьер Evolute i-Space
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.
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Источник: Autonews
Фото:Evolute
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02.07.2024
Фото:Evolute
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