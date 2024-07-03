Туристов из России предупредили о рисках: некоторые районы этой страны небезопасны

Туристов из РФ призывают не посещать некоторые районы Турции из-за беспорядков

Власти Турции настоятельно рекомендуют российским туристам быть крайне осторожными во время поездок в некоторые регионы страны из-за возникновения возможных беспорядков и погромов. Об этом обращении путешественникам рассказали туроператоры.

Дело в том, что в настоящее время Турция охвачена протестными акциями на фоне недовольства поведением мигрантов из Сирии. Обращение о соблюдении норм безопасности особенно актуально для тех, кто планирует самостоятельное путешествие в малоизученные регионы востока и юго-востока страны.

Известно, что в таких городах, как Анталья и Стамбул, положение относительно стабильное, ситуацию на улицах городов контролируют представители силовых структур. Но в отдаленных районах возможны волнения. Специалисты советуют воздержаться от посещения Газиантепа, Хатаи и других населенных пунктов в турецкой Месопотамии. Лучше вообще покинуть зону возможных столкновений.

Напомним, сразу в нескольких турецких городах, включая Кайсери, Хатаю и Газиантеп, 30 июня прошли митинги и акции протеста местного населения, вызванные инцидентом насилия над ребенком, совершенным мигрантом из Сирии.

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Источник: nlnmedia.ru