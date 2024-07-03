«Владимир Жириновский» начнет курсировать по Каспийскому морю в конце года

Названы сроки ввода в эксплуатацию круизного лайнера «Владимир Жириновский»

Российский круизный лайнер «Владимир Жириновский» введут в эксплуатацию в ноябре-декабре 2024 года. Об этом сообщили в казахстанском министерстве туризма и спорта.

Ранее лайнер носил имя «Петр Великий», но в начале текущего года ему присвоили имя знаменитого российского политика.

«По информации министерства культуры и туризма Астраханской области, лайнер, строящийся на Астраханском судостроительном заводе "Лотос", планируется полностью сдать и ввести в эксплуатацию к концу 2024 года (ноябрь-декабрь). Лайнер соответствует концепции "Пятизвездочный отель на воде". Ожидается, что акт ввода в эксплуатацию он получит в начале 2025 года», – ответили на официальный запрос казахских СМИ в ведомстве.

Лайнер «Владимир Жириновский»

Согласно данным министерства, в период с февраля по март 2025 года круизный лайнер начнет курсировать по Каспийскому морю. Ожидается, что запуск лайнера окажет положительное влияние на развитие туристического потенциала региона.

В числе предполагаемых портов захода лайнера названы: порт Астрахань (Россия), порт Актау (Казахстан), порт Туркменбаши (Туркменистан), порт Амирабад, порт Ноушехр, порт Энзели (Исламская Республика Иран), порт Баку (Азербайджанская Республика), Махачкала (Россия).

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Источник: inbusiness.kz