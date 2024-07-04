Geely представила новые высокотехнологичные батареи для электромобилей

Geely создала новационную батарею Short Blade с ресурсом до 1 млн км пробега

Автопроизводитель Geely представил новационную литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею собственной разработки. Ее уникальность заключается в технологии Short Blade, благодаря которой обеспечиваются лучшее в своем классе время автономной работы, высокая скорость зарядки и максимальная безопасность.

«Инновационная технология Short Blade, предназначенная для батарей электромобилей Geely, станет новым этапом в развитии отрасли благодаря компактным размерам, высокой плотности энергии, а также возможности использования с блоками различной конструкции», – уточняют в компании.

Технология Self-Fusing предотвращает короткие замыкания в случае повреждений, если аккумуляторный элемент деформируется во время сильного удара, слой алюминиевой фольги вплавляется в диафрагму аккумулятора, тем самым формируя изолирующий материал.

Производитель протестировал новые аккумуляторы при помощи восьми единовременных проколов стальными спицами диаметром 5 мм. Даже спустя час не произошло ни возгорания, ни каких-либо других побочных эффектов от внешнего воздействия. Батарея не загорелась во время испытания, когда в нее выстрелили винтовочным патроном 5,8 мм (5,8×42 мм).

Батарея подверглась тестам в рамках процедуры «Шесть экстремальных испытаний», она включает погружение в морскую воду, проверку экстремальным холодом, высокочастотное воздействие, нагрузку массой 26 тонн, боковой удар по отдельному блоку, взаимодействие с огнем. И батарея успешно справилась с испытаниями, обеспечив полную безопасность даже в самых сложных условиях.

Отмечается, что использование инновационной батареи позволит снизить скорость протекания внутренних химических реакций, как итог – срока службы хватит на более чем 1 млн километров пробега при минимальном влиянии на запас хода.

В отличие от стандартных аккумуляторов, батарея с технологией Short Blade хорошо показала себя в экстремально холодных условиях, обеспечивая больший запас хода за счет сохранения емкости. При 30-градусном морозе батарея нового поколения сохраняет 90,54% своей первоначальной емкости.

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Источник: carscoops.com