Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
4 июля
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
Грузовик для мегаполиса Sollers Argo оснастили...
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни и град, а также возможны смерчи
4 июля
Ливень, град и смерч – вот список дорог, на которые лучше не соваться!
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни...
Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max
4 июля
Названы самые популярные импортные автомобили в России
«Автостат» перечислил пять автомобилей, которые...

Geely представила новые высокотехнологичные батареи для электромобилей

Geely создала новационную батарею Short Blade с ресурсом до 1 млн км пробега

Автопроизводитель Geely представил новационную литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею собственной разработки. Ее уникальность заключается в технологии Short Blade, благодаря которой обеспечиваются лучшее в своем классе время автономной работы, высокая скорость зарядки и максимальная безопасность.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Инновационная технология Short Blade, предназначенная для батарей электромобилей Geely, станет новым этапом в развитии отрасли благодаря компактным размерам, высокой плотности энергии, а также возможности использования с блоками различной конструкции», – уточняют в компании.

Бизнес-класс за 2 млн — шикарный бюджетник от FAW

Технология Self-Fusing предотвращает короткие замыкания в случае повреждений, если аккумуляторный элемент деформируется во время сильного удара, слой алюминиевой фольги вплавляется в диафрагму аккумулятора, тем самым формируя изолирующий материал.

Производитель протестировал новые аккумуляторы при помощи восьми единовременных проколов стальными спицами диаметром 5 мм. Даже спустя час не произошло ни возгорания, ни каких-либо других побочных эффектов от внешнего воздействия. Батарея не загорелась во время испытания, когда в нее выстрелили винтовочным патроном 5,8 мм (5,8×42 мм).

Батарея подверглась тестам в рамках процедуры «Шесть экстремальных испытаний», она включает погружение в морскую воду, проверку экстремальным холодом, высокочастотное воздействие, нагрузку массой 26 тонн, боковой удар по отдельному блоку, взаимодействие с огнем. И батарея успешно справилась с испытаниями, обеспечив полную безопасность даже в самых сложных условиях.

Отмечается, что использование инновационной батареи позволит снизить скорость протекания внутренних химических реакций, как итог – срока службы хватит на более чем 1 млн километров пробега при минимальном влиянии на запас хода.

В отличие от стандартных аккумуляторов, батарея с технологией Short Blade хорошо показала себя в экстремально холодных условиях, обеспечивая больший запас хода за счет сохранения емкости. При 30-градусном морозе батарея нового поколения сохраняет 90,54% своей первоначальной емкости.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: carscoops.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Geely | Carscoops
Количество просмотров 1
04.07.2024
Фото:Geely | Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0