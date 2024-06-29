Абсолютный бестселлер: продажи этого кроссовера в России взлетели в четыре раза

В мае Geely продала в России на 53,5% больше автомобилей, чем в мае 2023 года

В мае текущего года было продано 2 тыс. 933 автомобиля Monjaro. За последние месяцы продажи этого кроссовера выросли в четыре раза, что свидетельствует о его огромной популярности среди потребителей.

Geely Monjaro

Но не только Monjaro покорил сердца российских автолюбителей. Другие модели Geely также показали впечатляющий рост продаж. Например, кроссовер Geely Atlas PRO увеличил свои продажи на 87,7%, что говорит о том, что бренд Geely находится в центре внимания покупателей. Также стоит отметить, что компания Geely заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей на российском рынке.

Интерьер Geely Monjaro

Этот успех Geely можно объяснить не только качеством и характеристиками автомобилей, но и активной маркетинговой стратегией компании. Разнообразие моделей, доступные цены и инновационные технологии делают Geely привлекательным выбором для потребителей.

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Источник: Автостат