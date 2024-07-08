Авиапассажира могут не пустить ни в терминал, ни в самолет — объясняем

Власти Турции ужесточили процедуру досмотра пассажиров в аэропортах страны

Парламент Турции 4 июля принял поправки к закону о гражданской авиации, в рамках которых предусмотрено ужесточение процедуры во время досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом пишут турецкие СМИ.

Отмечается, что теперь правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Речь идет о том, что сотрудники службы безопасности аэропорта смогут досматривать вещи пассажиров не только на входе в терминал, но и при входе в зону посадки. Причем это касается и личного багажа, и электронных гаджетов. Если пассажир откажется предоставить вещи для досмотра, его не пустят в аэропорт или в зону вылета.

Все обнаруженные во время досмотра запрещенные вещи и предметы конфискуют прямо на месте. В аэропортах Турции есть два пункта досмотра: при входе в зону общего доступа и в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Все пункты оснащены современным оборудованием, в случае необходимости есть возможность провести физический досмотр пассажиров.

Также нововведение предусматривает штрафы на сумму от 620 до 15,6 тыс. долларов (от 54,6 тыс. до 1,3 млн рублей по актуальному курсу) за то, что экипаж самолета не уведомил власти Турции о наличии имеющихся нарушений закона на борту во время полета. Кроме того, запуск квадрокоптера без разрешения или за пределами разрешенных управлением гражданской авиации зон грозит оператору штрафом в размере порядка 1,8 тыс. долларов (примерно 158,6 тыс. рублей).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: polatlipostasi.com