В столице перекрывают улицы – рассказываем, когда и почему

ГАИ Москвы: 6 июля ряд улиц перекроют в связи с проведением ночного велофестиваля

В официальных аккаунтах столичной Госавтоинспекции появилось предупреждение о перекрытии нескольких улиц вечером 6 июля. Отметим, это будет суббота, когда многие спешат к местам вечернего или ночного отдыха или же возвращаются домой с работы, поэтому рекомендуем обратить внимание на нижеприведенный список и планировать маршруты заранее.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», – отмечают в ГАИ.

Москва, перекрытие улиц 6 июля 2024 года:

с 20:00 – Суворовская площадь;

с 21:00 – улица Селезневская от переулка Достоевского до Суворовской площади;

с 21.30 – улица Самотечная, Цветной, Петровский, Тверской, Никитский, Гоголевский бульвары, Большой Путинковский переулок, Саймоновский проезд, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные;

с 22.00 – улица Лужники.

Временное ограничение движение осуществляется в связи с проведением Московского ночного велофестиваля – по указанным улицам пойдет велоколонна. Соответственно, открывать движение планируется по мере ее прохождения. Легких вам маршрутов! Ну а если окажетесь на фестивале – наслаждайтесь зрелищем!

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Источник: Госавтоинспекция Москвы