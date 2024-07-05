В столице перекрывают улицы – рассказываем, когда и почему
ГАИ Москвы: 6 июля ряд улиц перекроют в связи с проведением ночного велофестиваля
В официальных аккаунтах столичной Госавтоинспекции появилось предупреждение о перекрытии нескольких улиц вечером 6 июля. Отметим, это будет суббота, когда многие спешат к местам вечернего или ночного отдыха или же возвращаются домой с работы, поэтому рекомендуем обратить внимание на нижеприведенный список и планировать маршруты заранее.
«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», – отмечают в ГАИ.
Москва, перекрытие улиц 6 июля 2024 года:
- с 20:00 – Суворовская площадь;
- с 21:00 – улица Селезневская от переулка Достоевского до Суворовской площади;
- с 21.30 – улица Самотечная, Цветной, Петровский, Тверской, Никитский, Гоголевский бульвары, Большой Путинковский переулок, Саймоновский проезд, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные;
- с 22.00 – улица Лужники.
Временное ограничение движение осуществляется в связи с проведением Московского ночного велофестиваля – по указанным улицам пойдет велоколонна. Соответственно, открывать движение планируется по мере ее прохождения. Легких вам маршрутов! Ну а если окажетесь на фестивале – наслаждайтесь зрелищем!
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Источник: Госавтоинспекция Москвы
05.07.2024
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