Не удалось купить билеты на поезд или самолет — есть отличная альтернатива!

Россиянам рассказали о самом доступном виде отдыха

Большинство россиян планируют заранее свои летние отпуска, но нехватка билетов на поезда в южные направления страны может омрачить путешествие.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в настоящее время делается все возможное, чтобы пассажиры быстро и комфортно добирались к месту отдыха без проблем.

«Однако доступность мест в вагонах на данный момент оставляет желать лучшего, поскольку спрос кратно превышает предложение, в итоге не все успевают купить билеты. Одним из решений данного вопроса может стать запуск мультимодальных маршрутов в более широком смысле. Сейчас ряд направлений недоступен, поэтому требуется провести большую работу, которая будет включать снятие нормативных ограничений, организацию покупок мультимодальных билетов и, конечно же, синхронизацию расписания всех видов транспорта», – объясняет эксперт.

Рассуждая о ситуациях, когда пассажирам не удается приобрести билеты на поезд к морю, Зотов рекомендует обратить внимание на комбинированный маршрут. Речь идет о том, чтобы на самолете долететь до крупного транспортного хаба, а затем уже поездом отправиться до планируемой точки назначения.

«Сейчас есть разные варианты комбинированных маршрутов, причем не только наземных, но и водных. В этом году между Сочи и Анапой с остановкой в Геленджике запущена "Комета", сейчас цена поездки составляет порядка 7000 рублей за весь маршрут. Также между Адлером и Анапой ходит "Ласточка", весь путь занимает восемь часов. Мне этот поезд позволяет добираться до Анапы в кратчайшее сроки - сначала три с половиной часа до Сочи на самолете из Москвы, потом "Ласточкой" до места назначения. Тот же поезд идет из Москвы более 20 часов», – перечисляет эксперт.

Самым доступным видом отдыха Зотов назвал автомобильный туризм, на поездки большими компаниями приходится более 50%. Затем по популярности идут автобусные туры. Сейчас в планах планируется запустить производство комфортных туристических автобусов в Хабаровском крае.

Ожидается, что они будут оснащены биотуалетами и кондиционерами.

Например, между Сочи и Анапой с остановкой в Геленджике запущена «Комета», цена поездки составляет примерно семь тысяч рублей за весь маршрут, подытожил Зотов.

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Источник: Российская газета