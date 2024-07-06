Благодаря уникальным панорамным вагонам поезда россияне оценят красоту родины

Глава РЖД Белозеров: в декабре 2025 года будет разработан прозрачный турпоезд

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году разработает прозрачный вагон в составе туристического поезда. Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров.

«В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. Но это декабрь 2025 года», – уточнил топ-менеджер.

Белозеров подчеркнул, что Россия богата красивой природой и живописными пейзажами, поэтому «сделать именно такой необычный подвижной состав» было делом времени.

РЖД постоянно обновляют свой подвижной состав, кроме тематических поездов есть и специализированный подвижной состав. Речь идет об обзорных вагонах, а также тех, в которых можно проводить общие мероприятия – это вагоны с большим свободным пространством. Также есть вагон-лекторий, и специализированные вагоны просто для того, чтобы удобно было наслаждаться видом за окном, подытожил Белозеров.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ТАСС