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В России могут снизить стоимость принудительной эвакуации — готов проект закона

В Госдуме хотят ограничить стоимость эвакуации автомобиля в регионах РФ

Госдума РФ рассмотрит законопроект об ограничении в регионах стоимости эвакуации транспортных средств нарушителей на штрафстоянку.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что лимит такой платы предлагается в размере 20% величины регионального прожиточного минимума. По словам Нилова, нынешние тарифы, действующие в РФ, «бьют по кошельку».

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Из-за того что все расходы по перемещению транспортного средства на такую стоянку ложатся на виновника, нарушившего правила, штраф в несколько раз превышает наказание, предусмотренное законом.

«Пенсионер, например, имеет шансы отдать две трети пенсии за такие манипуляции с его авто, так как помимо оплаты эвакуации еще грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей», – подчеркивает глава комитета.

Предлагается ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства размером, не превышающим 20 процентов величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе на момент совершения правонарушения.

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Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
08.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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