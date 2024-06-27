Вы сможете пресечь эвакуацию своей машины — в Госдуме рассмотрят законопроект

В Госдуме хотят отменить эвакуацию машин с находящимися в салоне документами

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект, благодаря которому будет проще остановить процесс эвакуации автомобиля, если сам автовладелец в этот момент находится непосредственно рядом со своей машиной. Текст и пояснительная записка к проекту есть в распоряжении «За рулем».

Инициатор проекта депутат Ярослав Нилов подчеркивает, что законопроект призван устранить правовой пробел в этом вопросе.

«В нашем КоАП до сих пор сохраняется досадный правовой пробел: при задержании транспортного средства водитель ВПРАВЕ до начала эвакуации забрать из машины документы для предъявления уполномоченным лицам и законного прекращения самой процедуры задержания. А вот эти самые лица сегодня НЕ ОБЯЗАНЫ предоставить водителю такую несложную возможность. Хотя могут. Ну и как же тут без злоупотреблений?» – написал парламентарий в своем Telegram- канале.

В настоящее время предотвратить задержание транспортного средства (ТС) можно только по совокупности сразу нескольких факторов:

эвакуатор не начал движение;

на месте присутствует лицо, которое способно управлять данным ТС;

этим лицом может быть устранена причина задержания.

Нилов подчеркивает, что автовладелец имеет право остановить процесс эвакуации своей машины, если она еще не тронулась и он готов предоставить на нее все необходимые документы.

Но ирония в том, что большинство водителей оставляют бумаги в салоне, а в опечатанную машину попасть уже не представляется возможным, даже если эвакуатор еще не начал движение. Нилов предлагает внести в поправки в часть 1.1 статьи 27.13 КоАП, согласно которой задержание транспортного средства прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого транспортного средства. Мы будем следить за развитием событий по этому вопросу.