За что и как вас могут эвакуировать: главные правила

«За рулем» объясняет также, в каком случае эвакуацию можно остановить.

За что хвататься в первую очередь, увидев свою машину на эвакуаторе? Почему автомобиль в принципе могут забрать? Если водитель точно знает ответ на эти вопросы, риск обнаружить свою «ласточку» на спецстоянке снижается в разы.

Когда могут эвакуировать машину?

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Эвакуация (задержание ТС) — это мера, которая помогает пресекать нарушение правил эксплуатации, использования и управления ТС. Список случаев, в которых автомобиль могут забрать, указан в ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ.

Распространенные причины эвакуации ТС

Задержат и ТС, находящиеся в розыске (п. 244 Приказа МВД России N 664, ред. от 21.12.2017). Кроме эвакуации за несоблюдение установленных требований закона водителя ждет еще и штраф.

Процедура задержания ТС четко регламентирована, а последовательность действий, которой обязательно нужно придерживаться, подробно описана в законе. Автомобилисту важно разбираться в нюансах происходящего — не только чтобы прекратить задержание, вовремя подоспев к машине, но и чтобы отстоять свою правоту, если такая потребность вдруг возникнет.

Поскольку мелочей в этом вопросе нет, алгоритм эвакуации лишним в копилке автознаний точно не будет.

Правила эвакуации: 8 важных пунктов

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1. Первое, что делает инспектор ДПС, если установил, что водитель нарушил одно из требований закона, влекущее за собой задержание ТС, это составляет протоколы об административном правонарушении и задержании ТС, после чего машина грузится на эвакуатор. Пока документы не составлены, погрузка начаться не может (пп. 1 п. 2 Постановления Правительства Москвы № 216-ПП). Также составляется акт приема-передачи авто, в котором описываются его внешние повреждения.

2. Если автомобилисту посчастливилось вернуться к машине до того, как эвакуатор тронулся с места, нужно выяснить у сотрудника ГИБДД, за какое нарушение машину хотят забрать. Просить водителя эвакуатора остановить погрузку смысла нет, решение о прекращении процедуры принимает инспектор. Имейте в виду, что инспектор должен оставаться на месте задержания до тех пор, пока эвакуатор не начнет свое движение (ч. 3 ст. 27.13 КоАП РФ). Если, вернувшись к машине, чья погрузка на эвакуатор только началась, вы застали одного водителя эвакуатора, значит допущено серьезное нарушение, которое нужно зафиксировать на видео. Этот нюанс особенно важен для автомобилистов, у которых был шанс устранить причину задержания.

3. Если водитель может устранить причину задержания ТС, нужно немедленно сделать это. До тех пор, пока эвакуатор не начнет двигаться, у автомобилиста есть законное право исправить положение, а инспектор должен предоставить водителю такую возможность (п. 1.1. ст. 27.13 КоАП РФ). Если при себе нет регистрационных документов (к примеру, вы отдали их вместе с кошельком супруге, на минуту отлучившейся в магазин), нужно оперативно принести их. Без документов на машину погрузку не прекратят. Как только устраняется причина задержания, основания для эвакуации тут же отпадают. Но когда невозможно устранить причину задержания прямо на месте (к примеру, у машины неисправны тормоза), авто заберут на спецстоянку.

4. Если автомобилист присутствует при заполнении бумаг и заметил нарушения в самой процедуре задержания (к примеру, в зоне действия дорожных знаков 3.27 — 3.30 нет знака 8.24 «Работает эвакуатор» или знак скрыт за кроной деревьев так, что нет объективной возможности его увидеть, а значит избежать нарушения, важно зафиксировать эти обстоятельства в протоколе, а доказательства своей правоты (фото/видео/показания очевидцев) приобщить к документу. Фото или видео можно приложить на электронном носителе (флешке, диске, карте памяти и т. п.). О нюансах приобщения записи видеорегистратора мы уже говорили ранее. Не забудьте описать в акте приема-передачи авто все его внешние повреждения и перечислите оставленные в багажнике или салоне ценные вещи, если по каким-то причинам не можете их сразу забрать.

5. Когда вся необходимая информация будет зафиксирована, протокол нужно подписать как должностному лицу, его составившему, так и самому автомобилисту. Если водитель отказывается ставить подпись, это отдельно фиксируется в бумаге. Копия протокола о задержании ТС вручается водителю и лицу, которое будет исполнять решение о задержании ТС. Ну а если хозяин машины отсутствует на месте, протокол составляется с участием двух понятых либо применяется видеозапись (п. 5 — 8 ст. 27.13 КоАП РФ). Несоблюдение указанных требований будет явным нарушением правил эвакуации.

6. Автомобиль должен быть опечатан до начала погрузки. (пп. 3 п. 2 Постановления Правительства Москвы № 216-ПП).

7. Ехать за машиной водителю нужно на спецстоянку, взяв с собой все необходимые документы:

решение о возврате ТС (можно получить в отделении ГИБДД, задержавшим авто, или у инспектора на месте эвакуации, после устранения причины задержания ТС);

копии протоколов об административном нарушении и задержании (выдаются в отделении ГИБДД, задержавшем авто, или инспектором на месте эвакуации);

документы, подтверждающие право собственности на авто (СТС);

водительское удостоверение;

полис ОСАГО;

паспорт.

Оплатить транспортировку и содержание автомобиля можно прямо на спецстоянке (в этом случае будет скидка 25% — пп. 5 п. 4 Постановления Правительства № 216-ПП) или внести полную стоимость в течение 60 дней. Штраф оплачивается не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

8. Забирая авто, проверьте, не появилось ли на нем новых повреждений. Если все в порядке, подписывайте акт приема-передачи, который, к слову, составляется в момент передачи машины со спецстоянки (пп. 6 п. 4 Постановления Правительства № 216-ПП). Но если вы увидели дефекты, которых до транспортировки не было, вызывайте полицию и фиксируйте повреждения — так можно будет возместить нанесенный машине материальный ущерб.

Когда вы твердо уверены, что автомобиль эвакуировали незаконно, нужно запастись аргументами, подтверждающими нарушения, и обращаться в суд. Если доказательная база окажется достаточной, то есть шансы компенсировать причиненный ущерб.

Удачи на дорогах!