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Россияне стали брать в аренду для дальних поездок автомобили премиум-класса

В России на 20% за год вырос спрос на аренду в каршеринге премиальных машин

В России с начала текущего года на 20% вырос спрос на аренду в каршеринге автомобилей премиум-класса. Россияне чаще стали использовать элитный транспорт не только для краткосрочных поездок, но и на время длительных путешествий.

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В основном арендой таких машин пользуются водители, продавшие свой премиум-автомобиль, которые так и не смогли из-за скачка цен приобрести новый. Нежелание понижать свой уровень комфорта стало основной причиной для аренды в каршеринге.

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К тому же аренда в каршеринге привлекательна отсутствием ремонта и обслуживания транспортного средства. Кроме того, сервисы предлагают автовладельцам возможность протестировать неизвестные им бренды. Примечательно, что покупать «китайца» от неизвестного в нашей стране бренда россияне пока опасаются. Тем более, что можно оценить и потенциал китайских люксовых автомобилей, доля которых неуклонно растет, и в некоторых сегментах рынка она достигает уже 65%.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
08.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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