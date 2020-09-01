Оказывается, своя машина обойдется дешевле, только если накатываете меньше 20 000 км в год.

Еще недавно альтернативой личному автомобилю был общественный транспорт, в меньшей степени такси, еще реже — прокат. Сегодня в больших городах все иначе.

Результаты многочисленных исследований позволяют строить смелые прогнозы: к 2026 году доля «шеринга» в том ли ином формате вырастет в разы. Это подтверждает и отчет аналитической компании Global Market Insights Inc на примере 21 страны, включая Россию.

А что выгоднее здесь и сейчас? Разберемся на примере Москвы. За отчетный период возьмем год и среднестатистические поездки до работы (10–20 км) и дома в будни, плюс изредка за город в выходные.

Каршеринг или личный автомобиль? Или подписка?

До коронавирусного локдауна каршеринг развивался стремительно. На время карантина сервис поставили на стоп, но вскоре он опять ожил. Арендовать машину можно хоть на три минуты, но есть тарифы с пакетами на несколько часов или суток.

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Основные плюсы сервиса — включенные в тариф заправки, мойки и, что еще важнее в мегаполисе, — парковки на муниципальных уличных стоянках. И, конечно, возможность прокатиться на роскошном автомобиле: в шеринге есть все, начиная от Майбаха и заканчивая спорткарами и ретромобилями. Есть нюанс — за дорогими и редкими машинами придется лично обращаться в службу поддержки: есть ряд ограничений по возрасту, стажу вождения и т.п.

Из возможных неприятных моментов — вы никогда не знаете, что было с машиной до вас. У подавляющего большинства прокатных автомобилей по несколько водителей за сутки, и никто не отвечает за прокатное оборудование, как за свою собственность. В результате попадаются экземпляры с грязным салоном, горящими предупреждениями о неисправностях, без омывайки...

Только за дорогу на работу и обратно в самом бюджетном автомобиле каршеринга по средней ставке 7 рублей за минуту придется отдать за год около 100 000 рублей. Загородные поездки лимитированы зоной покрытия сервиса и обойдутся еще минимум в 20 000 в год.

Если нужна машина надолго, есть новый сервис — «автомобиль по подписке». У нас в стране такую услугу предлагают Hyundai и Volvo. Машину можно выписать на срок от нескольких месяцев и до года. При этом в цену подписки включены техническое обслуживание и смена резины. Из минусов: горючее, парковка, мойка — уже ваша забота. Ограничение по пробегу 130 000 км в год. Выезд за границу — только по одобрению собственника. На Volvo даже российская география ограничена Центральным и Северо-Западным федеральными округами.

Подписка в России пока в зародышевом состоянии. В программе Hyundai Mobility участвуют кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe, микроавтобус Н-1 и седан Sonata.

Цены у такого сервиса в случае с Hyundai — от четырехсот тысяч рублей в год. Седан Volvo S90 обойдется в семьсот тысяч. И это без учета бензина, который за 20 000 км потребует еще около сотни тысяч.

Такси или личный автомобиль?

Такси в столичном регионе развилось настолько, что, кажется, стало массовой альтернативной личному автомобилю. Самый жирный плюс — автономность. Захотел — вышел посреди пробки и прыгнул в метро. Попал в мелкое ДТП — разбирайтесь сами. Никаких дополнительных расходов сверх тарифа пассажир не несет. Но не все так однозначно, особенно в «экономе» — не зря же в Голливуде снято столько фильмов о криминальных приключениях «шашечек». Вдобавок к неочевидному техническому состоянию автомобиля возникает водитель непонятной квалификации. Это риск не только аварии, но и конфликта. Вопрос выбора музыки и громкости воспроизведения даже не обсуждаем.

Любое такси — это масса ограничений. Попытку перевезти грязное и громоздкое таксист пресечет сразу либо потребует доплаты. Перевозка ребенка — это общественное детское кресло, не факт, что подходящее, удобное и безопасное. Да и ждать машину с креслом придется дольше: даже бустеры есть не у всех таксистов.

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Отдельная тема — животные. Владельцам средних и крупных собак придется вызывать «зоотакси», а это дорого, и таких машин просто мало. Это более высокая цена и долгое ожидание: сервис специфический, машин немного. Небольшие породы без проблем посадят в такси, но за доплату, а если не предупредите — просто уедут с заказа.

Такси обойдется минимум 700–750 рублей за эконом-класса и около 1000 рублей по тарифу комфорт в сутки. Таким образом, комфорт типа Hyundai Elantra потребует расходов в сумме 245 000 рублей в год.

Личный автомобиль — это свобода и ответственность одновременно. Владелец знает всё о техническом состоянии автомобиля и не ездит с опасными неисправностями. Считаете штраф несправедливым — оспариваете. Не хотите чистый салон — ради бога. Мелкие дефекты кузова можно ремонтировать, когда будут лишние деньги и время.

Из минусов — расходы на содержание и потери в цене. Для примера сопоставим расчеты для кроссовера Hyundai Creta — это самая демократичная модель в сервисе подписки и близкая по цене пользования с такси и каршерингом. За год амортизация модели составляет около 80 тысяч — цены на новые машины растут вместе с курсами валют.

Итого содержание и потеря в цене ликвидного личного автомобиля эконом-класса обойдется в 200–230 тысяч рублей в год. Премиум-модели дешевеют активнее и вытянут из кармана в разы больше.

Что выгоднее по деньгам?

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Если накатываете меньше 20 000 км в год — своя машина дешевле в содержании . Да, автомобиль нужно купить и обеспечить ему парковочное место, зато потом машину можно продать, иногда с минимальными потерями. Подписка подойдет тем, кто хочет ездить на новой машине, не заботясь о ее содержании и перепродаже. Каршеринг и такси выгодны при небольшом объеме поездок, причем по городу.

Но сервисы не стоят на месте. По данным издания Financial Review на конец 2018 года в Москве насчитывалось 16 500 автомобилей каршеринга, а за последующие два года прирост составил около 10 000 единиц. Тот факт, что каршеринг не остановило даже временное закрытие в пандемию, означает — новый формат ждет стабильное развитие.