Новый кроссовер с запасом хода до 700 км показали в Сети

В Сети опубликован официальный тизер кроссовера Zeekr CX1E перед его дебютом

В Сети опубликовали изображения нового кроссовера Zeekr CX1E 2025 от Geely, его засняли во время тестов на дорогах общего пользования. Такое название новинки значится во всех рабочих документах, но на рынок машина, с большой долей вероятности, выйдет под другим названием, пока оно засекречено.

Примечательно, что фотографии, выложенные в Сеть, носят официальный характер, но при этом кроссовер скрыт под маскировочным камуфляжем. Но даже несмотря на это, можно заметить некоторое сходство с ранее представленной моделью Zeekr 007, особенно по оформлению передней части. Капот машины имеет аналогичные складки по краям, хотя сам бампер отличается довольно массивным исполнением. На крыше стоит лидар, это значит, что машина оснащена автопилотом. Габаритами новинка будет крупнее Zeekr X.

Zeekr CX1E

У кроссовера мускулистый кузов, скрытые дверные ручки, раздельный формат фар головного света и широкий воздухозаборник в нижней части бампера. Колеса скрыты под камуфляжем, но все равно можно рассмотреть спортивные очертания. Что касается салона, то по более ранним снимкам в Сети можно было увидеть приборную панель изогнутой формы, большой экран мультимедиа и новый руль. Ожидается, что кроссовер получит архитектуру 800 В и высокопроизводительные двигатели, а запаса хода хватит на расстояние более 700 км.

Zeekr CX1E

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: cnevpost.com