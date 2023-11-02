Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Легендарный «Гелик» «прокачают» и оснастят новой кинетической подвеской
Легендарный «Гелик» «прокачают» и оснастят новой кинетической подвеской
Mercedes-Benz G-Class получит подвеску от...
Китайский автопром готовит для российского рынка новинки, включая сегмент премиум
Китайский автопром готовит для российского рынка новинки, включая сегмент премиум
Российские дилеры ожидают в 2024 году из Китая...
«Москвич» с момента старта производства продал более 10 тысяч автомобилей
«Москвич» с момента старта производства продал более 10 тысяч автомобилей
Пресс-служба «Москвича»: свыше 13 тысяч авто...

Автоюрист перечислил плюсы и минусы лидера продаж сентября в РФ электромобиля Zeekr

Ковалев: «Прорыв года» Zeekr обернется его владельцам проблемами с ремонтом

Россияне из числа владельцев популярных китайских электромобилей Zeekr могут столкнуться с проблемой послепродажного обслуживания. Напрямую бренд не представлен в РФ, из-за этого ремонт этих моделей в нашей стране пока невозможен. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Expocar Александр Ковалев.

По информации аналитического сервиса Автостат, Zeekr стал абсолютным рекордсменом сентября на рынке новых электромобилей в РФ с показателем 648 проданных машин. Марка не только догнала, но и ушла в отрыв по продажам Volkswagen и Evolute. Но владельцы электромобилей в России могут столкнуться с проблемами.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!

Ковалев считает, что высокие продажи Zeekr связаны с его ценой. Примечательно, что при скромных показателях начального и среднего ценового диапазона, растет рынок премиального сегмента. Зачастую у обеспеченных людей он становится второй или третьей машиной в погоне за новыми впечатлениями. Именно этим и уникальна целевая аудитория бренда Zeekr, подчеркивает эксперт.

Секрет популярности бренда по мнению Ковалева, стал его форм-фактор, по аналогии с Porsche Panamera. Покупатели воспринимают модель как дешевый аналог немецкого премиального бренда. Большую роль сыграли и высокий функционал Zeekr 001 в части эксплуатации.

Если говорить о недостатках, то у Zeekr плохая адаптированность к условиям российского рынка, констатирует Ковалев. Дело в том, что после его ввоза на территорию РФ нужно перепаивать sim-карту для доступа в интернет, а чтобы установить тот же «Яндекс.Навигатор», требуется перевод системы автомобиля в режим разработчика.

«Большим вопросом является и послепродажное обслуживание Zeekr в России. Сам бренд не представлен у нас напрямую и отказывается организовывать техническую поддержку для проданных на нашем рынке автомобилей. Вызвано это возможными санкциями со стороны стран Европы и США», — объясняет эксперт.

Поэтому есть определенная проблема в части поставок запасных частей и доступа к диагностическому оборудованию. До тех пор, пока этот вопрос не будет решен, серьезный ремонт моделей Zeekr на профессиональном уровне у нас в стране невозможен, резюмирует Ковалев.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: rg.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 001

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв