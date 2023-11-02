Автоюрист перечислил плюсы и минусы лидера продаж сентября в РФ электромобиля Zeekr

Ковалев: «Прорыв года» Zeekr обернется его владельцам проблемами с ремонтом

Россияне из числа владельцев популярных китайских электромобилей Zeekr могут столкнуться с проблемой послепродажного обслуживания. Напрямую бренд не представлен в РФ, из-за этого ремонт этих моделей в нашей стране пока невозможен. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Expocar Александр Ковалев.

По информации аналитического сервиса Автостат, Zeekr стал абсолютным рекордсменом сентября на рынке новых электромобилей в РФ с показателем 648 проданных машин. Марка не только догнала, но и ушла в отрыв по продажам Volkswagen и Evolute. Но владельцы электромобилей в России могут столкнуться с проблемами.

Ковалев считает, что высокие продажи Zeekr связаны с его ценой. Примечательно, что при скромных показателях начального и среднего ценового диапазона, растет рынок премиального сегмента. Зачастую у обеспеченных людей он становится второй или третьей машиной в погоне за новыми впечатлениями. Именно этим и уникальна целевая аудитория бренда Zeekr, подчеркивает эксперт.

Секрет популярности бренда по мнению Ковалева, стал его форм-фактор, по аналогии с Porsche Panamera. Покупатели воспринимают модель как дешевый аналог немецкого премиального бренда. Большую роль сыграли и высокий функционал Zeekr 001 в части эксплуатации.

Если говорить о недостатках, то у Zeekr плохая адаптированность к условиям российского рынка, констатирует Ковалев. Дело в том, что после его ввоза на территорию РФ нужно перепаивать sim-карту для доступа в интернет, а чтобы установить тот же «Яндекс.Навигатор», требуется перевод системы автомобиля в режим разработчика.

«Большим вопросом является и послепродажное обслуживание Zeekr в России. Сам бренд не представлен у нас напрямую и отказывается организовывать техническую поддержку для проданных на нашем рынке автомобилей. Вызвано это возможными санкциями со стороны стран Европы и США», — объясняет эксперт.

Поэтому есть определенная проблема в части поставок запасных частей и доступа к диагностическому оборудованию. До тех пор, пока этот вопрос не будет решен, серьезный ремонт моделей Zeekr на профессиональном уровне у нас в стране невозможен, резюмирует Ковалев.

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Источник: rg.ru