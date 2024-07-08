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Кабмин дал старт строительству высокоскоростной магистрали между Питером и Москвой
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Кабмин дал старт строительству высокоскоростной магистрали между Питером и Москвой

Мишустин: кабмин подписал соглашение о строительстве ВСМ Москва - Петербург

Кабмин России подписал концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе своего выступления на стратегической сессии по национальным проектам «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», он отметил, что благодаря магистрали время в пути из Москвы до Петербурга сократится до двух часов.

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«Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», – подчеркнул глава кабмина.

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Мишустин отдельно отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева в подготовке этого масштабного проекта.

Россия занимает третье место в мире по протяженности железных дорог и первое по интенсивности использования, отметил Мишустин. Благодаря сети РЖД осуществляется перевозка трети всего пассажиропотока и большая часть грузов. ВСМ откроет для граждан и бизнес-сообщества дополнительные возможности и значительно сократит время поездок.

В заключении Мишустин выразил уверенность, что все планы, связанные с реализацией проекта по созданию первой в России высокоскоростной магистрали, будут успешно выполнены.

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Источник: Правительство России

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
08.07.2024
Фото:АГН Москва
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