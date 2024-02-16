Поезд для ВСМ оборудуют цифровой системой управления с искусственным интеллектом
Поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва – Санкт-Петербург будут курсировать каждые 10-15 минут. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.
В ходе совещания, которое президент РФ Владимир Путин провел в Верхней Пышме Свердловской области, Савельев отметил, что строительство ВСМ значительно сократит время в пути.
«Скорое время пути между Москвой и Петербургом почти в два раза мы сократим, с 4 часов до 2 часов 15 минут. А между Москвой и Тверью время в пути составит всего 39 минут. А Петербург и Великий Новгород займет время пути у граждан всего 29 минут», — уточнил глава Минтранса.
Напомним, строительство ВСМ Санкт-Петербург – Москва предусмотрено в рамках проекта Транспортной стратегии РФ до 2030 года, с прогнозом на период до 2035 года.
«В части закупки подвижного состава требуется 148 млрд рублей на первую партию, состоящую из 28 поездов, планируемых к поставке на линию к 2028 году», – подчеркнул министр транспорта.
Ранее замгендиректора РЖД Олег Тони рассказал, что поезд для ВСМ будет оборудован цифровой системой управления на базе искусственного интеллекта. Состав сможет развивать скорость до 400 км/ч и будет модифицироваться для перевозки высокодоходных и специальных грузов.
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Источник: tass.ru
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