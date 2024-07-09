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Песков: Путин часто ездит по своей резиденции за рулем электрокара

Путин прокатил Моди на электрокаре по резиденции Ново-Огарево в Подмосковье

Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прокатил его на электромобиле по территории резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

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Путин сам сел за руль, а Моди разместился на пассажирском сиденье. Во время поездки российский лидер показывал гостю приусадебный парк, где растут ели, сосны, лиственные деревья, есть клумбы и альпийские горки. Он указывал на разные объекты и рассказывал о них через переводчика, сидевшего сзади. После завершения круга по резиденции Путин припарковал электромобиль и вместе с гостем продолжил прогулку по саду пешком.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков позже сообщил, что Путин часто использует электрокары для передвижения по своей подмосковной резиденции.

Путин покатал Ким Чен Ына на бронированном Aurus

Сам президент ранее признавался, что по ощущениям от вождения не видит значительных различий между электромобилями и обычными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, во время посещения Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын вдвоем проехали по дороге в резиденции корейского лидера на лимузине Aurus.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
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Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
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