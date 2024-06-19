Путин покатал Ким Чен Ына на бронированном Aurus
После завершения переговоров в резиденции Кымсусан президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе вышли из здания.
Когда Путин подошел к Аурусу, его помощник сначала открыл заднюю пассажирскую дверь, но президент России решил сам сесть за руль. Ким Чен Ын занял место рядом с ним на пассажирском сиденье.
Они проехали несколько километров по двухполосной дороге, а затем совершили пешую прогулку по парковой территории.
Судя по кадрам фотосъемки ТАСС, в какой-то момент лидеры поменялись местами, и уже Ким Чен Ын показал свои навыки водительского мастерства. Впрочем, официально об этом не сообщается.
Aurus — марка представительских автомобилей, которая используется президентом России, в том числе и во время зарубежных визитов. Однако на машине, в которой ехали Путин и Ким Чен Ын, вместо российского флага были установлены корейские номера.
В автопарке Ким Чен Ына теперь есть как минимум два автомобиля этой марки. Первую машину он получил после прошлогоднего визита на космодром Восточный, а вторую — в подарок от Путина во время нынешнего визита.
Кстати, автомобильная прогулка двух лидеров состоялась на дорестайлинговом Аурусе, а на обновленном автомобиле Владимир Путин впервые проехал на модернизированном лимузине.
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Источник: ТАСС
Видео: ВКонтакте