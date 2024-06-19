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Этот российский автомобиль Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну

Помощник президента Ушаков: Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Лидер Северной Кореи получил новый Aurus и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением были подарены Путину, проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Мы подарили машину под названием "Аурус", – сообщил он. – Да, вторую, то не третья, а вторая точно», – пояснил Ушаков. По его словам, Ким Чен Ыну вручили также «адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный».
Aurus Senat
Aurus Senat

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: РИА Новости

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
19.06.2024
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
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