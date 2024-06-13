Привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене

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В России появились новые Toyota Corolla по цене от 2,35 млн рублей

Цены на седаны Toyota Corolla начинаются сейчас от 2 348 000 рублей. За такую сумму с учетом утильсбора и всех документов новую Corolla 2022 г. в. продает частник из Самары. Он предлагает авто с 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра и вариатором. В оснащение входят светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультируль и прочее.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

За 2 350 000 рублей такие же Corolla продают частники из Томска и Хасавюрта. В Перми аналогичный автомобиль стоит от 2 420 000 рублей, в Москве – от 2 450 000 рублей. Также новые Corolla, оснащенные, в том числе, 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, продают в ряде российских городов.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

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Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Количество просмотров 1
13.06.2024
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

+6