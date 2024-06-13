Привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене

В России появились новые Toyota Corolla по цене от 2,35 млн рублей

Цены на седаны Toyota Corolla начинаются сейчас от 2 348 000 рублей. За такую сумму с учетом утильсбора и всех документов новую Corolla 2022 г. в. продает частник из Самары. Он предлагает авто с 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра и вариатором. В оснащение входят светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультируль и прочее.

Toyota Corolla

За 2 350 000 рублей такие же Corolla продают частники из Томска и Хасавюрта. В Перми аналогичный автомобиль стоит от 2 420 000 рублей, в Москве – от 2 450 000 рублей. Также новые Corolla, оснащенные, в том числе, 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, продают в ряде российских городов.

Интерьер Toyota Corolla

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Источник: Автоновости дня