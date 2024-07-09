В России начали продавать особую версию BMW 5-Series

В России начались продажи электроседана BMW i5 Long за ₽10,7 млн

В России начали продавать особую версию электрического BMW 5-й серии под названием BMW i5 Long. Автомобиль поступил в страну по альтернативным каналам. Его цена составляет 10 690 000 руб.

Автомобиль представлен в комплектации i5 eDrive35L, он оснащен электромотором мощностью 286 л.с., задним приводом и АКП. На полном заряде машина проедет до 567 км.

BMW i5 Long

BMW i5 официально представили более года назад. Дизайнеры новинки сохранили классический силуэт кузова, длина выросла на 86 мм и превысила 5 м, ширина увеличилась на 33 мм, колесная база стала больше на 20 мм и составляет почти 3 м.

BMW i5 Long

BMW i5 Long

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Источник: Autonews.ru