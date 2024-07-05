АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend

АВТОВАЗ поднял цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend

АВТОВАЗ увеличил цены на два семейства своих внедорожников Niva, следует из актуальных прайс-листов на сайте компании. Так, Lada Niva Travel подорожала на 19 тыс. руб. в базовой версии Classic’24, до 1 269 000 руб. В конце июня машина стоила 1 250 000 руб.

Цена выросла потому, что автопроизводитель убрал из линейки все комплектации 2023 г. в. У Niva Travel сейчас доступно шесть версий, а в конце июня 2024 года их было 10.

Семейство внедорожников Lada Niva

При этом оснащение комплектаций осталось прежним. Под капотом Niva Travel находится мотор объемом 1,7 литра мощностью 80 л. с. и 5-ступенчатая МКП. Набор опций в версиях остался прежним.

Самая дорогая версия Niva Travel KHL’24 по-прежнему стоит 1 556 000 руб.

Базовая версия Lada Niva Legend также подорожала на 100 тыс. руб. в аналогичной по названию и уровню оснащения комплектации. В базовой версии Classic’24 автомобиль стоит 981 000 руб., а в конце июня его стоимость составляла 881 000 руб.

У Niva Legend также стало вдвое меньше комплектаций. Сейчас их четыре, хотя неделю назад было восемь. Версии 2023 года АВТОВАЗ исключил из линейки.

Lada Niva Legend в топовой версии BLACK’24 по-прежнему стоит 1 131 000 руб. Автомобиль во всех комплектациях оснащается мотором объемом 1,7 литра мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

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Источник: Autonews