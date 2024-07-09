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В РЖД озвучили сроки начала работ по строительству высокоскоростной магистрали

РЖД инвестируют 12 млрд рублей в инфраструктуру Москвы для строительства ВСМ

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) намерен вложить порядка 12 млрд рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербург. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Андрей Макаров.

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«Начали активно работать в пределах Московского узла. Мы сосредоточились сейчас на объектах искусственных сооружений, то есть самые тяжелые эстакады и мосты. У нас в этом году порядка 12 млрд рублей на это заложено, но мы видим, что у нас есть возможность сделать больше, и обсуждаем внутри компании вариант увеличения», – уточнил замгендиректора.
Строительство высокоскоростной магистрали
Строительство высокоскоростной магистрали

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Планируются работы по переустройству станции Москва-Товарная-Октябрьская и подготовки площадки под транспортно-пересадочный узел для терминала ВСМ в районе Ленинградского вокзала. По словам Макарова, уже к концу текущего года начнутся соответствующие подготовительные работы.

Напомним, в России на текущий момент пока нет высокоскоростной специализированной электрифицированной двухпутной железной дороги со скоростью движения поездов от 200 до 400 км/час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, планируется завершить работы по ее строительству в 2028 году. Отмечается, что время в пути составит 2 часа 15 минут.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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