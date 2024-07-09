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На модернизацию БАМа и Транссиба РЖД выделит 360 млрд рублей

РЖД в 2024 году вложат в развитие БАМа и Транссиба 360 млрд рублей

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) потратит на финансирование работ по модернизации Восточного полигона 360 млрд рублей. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы РЖД Андрей Макаров.

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«360 млрд рублей у нас на сегодня заложено на второй и третий этап Восточного полигона. Это объем финансирования на 2024 год», – уточнил замглавы холдинга.

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Из этой суммы 336 млрд рублей выделят на завершение строительства объектов второго этапа строительства, а остальные 24 млрд рублей – на проектирование объектов третьего этапа, подчеркнул Макаров.

По его словам, размер инвестиций в развитие Восточного полигона в 2025 году будет сопоставим с объемами текущего года. На текущем этапе не предполагаются инвестиции в третий этап развития Восточного полигона из Фонда национального благосостояния.

Напомним, Правительство РФ утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссибирской магистрали в период до 2035 года. Объемы инвестирования оцениваются в более 3,7 трлн рублей. Планируется построить дополнительные железнодорожные пути, разъезды, тоннели, мосты. Будут сформированы подходы к морским портам с модернизацией станций и платформ.

Источник: ТАСС

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Фото:Александр Рюмин/ТАСС
09.07.2024
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
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