На модернизацию БАМа и Транссиба РЖД выделит 360 млрд рублей

РЖД в 2024 году вложат в развитие БАМа и Транссиба 360 млрд рублей

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) потратит на финансирование работ по модернизации Восточного полигона 360 млрд рублей. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы РЖД Андрей Макаров.

Фрагмент памятника строителям Байкало-Амурской магистрали

«360 млрд рублей у нас на сегодня заложено на второй и третий этап Восточного полигона. Это объем финансирования на 2024 год», – уточнил замглавы холдинга.

Из этой суммы 336 млрд рублей выделят на завершение строительства объектов второго этапа строительства, а остальные 24 млрд рублей – на проектирование объектов третьего этапа, подчеркнул Макаров.

По его словам, размер инвестиций в развитие Восточного полигона в 2025 году будет сопоставим с объемами текущего года. На текущем этапе не предполагаются инвестиции в третий этап развития Восточного полигона из Фонда национального благосостояния.

Напомним, Правительство РФ утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссибирской магистрали в период до 2035 года. Объемы инвестирования оцениваются в более 3,7 трлн рублей. Планируется построить дополнительные железнодорожные пути, разъезды, тоннели, мосты. Будут сформированы подходы к морским портам с модернизацией станций и платформ.

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Источник: ТАСС