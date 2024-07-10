Дилеры призвали отменить утильсбор для машин из КНР с целью прихода новых игроков

Глава РОАД Подщеколдин: В России нужно отменить утильсбор для машин из Китая

Отмена утильсбора для автомобилей китайского производства приведет к приходу новых игроков на рынок России. Такое мнение выразил президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В ходе своего выступления на отчетном мероприятии РОАД он предположил, что если утильсбор в РФ будет увеличен, это создаст проблемы для отечественного авторынка. Подщеколдин не считает повышение утильсбора эффективной мерой с точки зрения поддержки автопрома. Согласно статистике РОАД, китайские легковые машины уже занимают порядка 50% рынка России, причем в грузовом сегменте доля «китайцев» еще выше – почти 60%.

«Вместо того чтобы повысить “свою” долю, мы боремся с их долей», – подчеркивает глава РОАД.

Полный отказ или снижение утильсбора в отношении китайских автопроизводителей, производящих продукцию в России, приведет к приходу новых игроков и падению цен. Как вариант, на рынок могут прийти иранские автоконцерны, предположил Подщеколдин.

«Иранцы готовы работать, но есть сложности, машины класса Lada Vesta стоят там около 700 тыс. рублей. Для всех нужно запускать программу утильсбора с кэшбеком для тех, кто производит машины здесь. Начинайте сборку здесь – и утильсбор вас не коснется», – констатировал глава РОАД.

В прошлом году в Россию из Ирана было поставлено всего 100 машин, а в этом году поставок вообще не было, подытожил Подщеколдин.

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Источник: asroad.org