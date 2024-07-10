Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Evolute i-Jet

НАПИ: за 5 лет на содержание Evolute i-Jet придется потратить 3,3 млн рублей

За пять лет владельцам электрического кроссовера Evolute i-Jet придется потратить на его обслуживание 3,3 млн рублей. Так, каждый километр на этом автомобиле будет стоить 43,76 рубля. За год выходит 656,4 тыс. рублей, за пять лет набежит 3,3 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации равна 5 млн рублей.

В стоимость владения входит страховка, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Evolute i-Jet

Evolute i-Jet снабжен силовой установкой мощностью 585 л.с., развивающей максимальный крутящий момент 940 Нм. Запас хода составляет 483 км. У автомобиля двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя. Кресла электромобиля отделаны искусственной кожей. На Evolute i-Jet предоставляется гарантия в три года или 100 тыс. км пробега.

Evolute i-Jet

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Источник: маркетинговое агентство НАПИ