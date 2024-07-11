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Для этих категорий граждан снизят стоимость авиабилетов — Госдума готовит проект
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Для этих категорий граждан снизят стоимость авиабилетов — Госдума готовит проект
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Для этих категорий граждан снизят стоимость авиабилетов — Госдума готовит проект

Депутаты Госдумы установят верхний предел цен на авиабилеты для пассажиров

В России планируют установить верхний потолок цен для авиабилетов по аналогии с железнодорожными. Этот вопрос рассматривается в Комитете по транспорту Госдумы РФ совместно с Минтрансом РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

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Проработкой этого вопроса займется рабочая группа по вопросам тарифообразования на транспорте. Предполагается, что предельные цены на некоторые категории билетов определят уже до конца текущего года. По словам автора инициативы депутата Николая Харитонова от фракции КПРФ, в приоритете установка верхней границы цен на авиабилеты для льготных категорий пассажиров и на некоторых дополнительных маршрутах.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты, а также обеспечивать качеством обслуживания пассажиров и безопасность во время полетов. Путин подчеркнул, что эти задачи должны быть в приоритете и у авиаперевозчиков, и у Министерства транспорта и других ответственных профильных ведомств.

Источник: Коммерсантъ

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / stockking
Количество просмотров 1
11.07.2024
Фото:freepik / stockking
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