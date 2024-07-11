Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину
11 июля
Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину
Психотерапевт Фомин рассказал, как побороть...
Что купить вместо Toyota Camry: пять достойных машин на замену
11 июля
Что купить вместо Toyota Camry: пять достойных машин на замену
Названы пять достойных альтернатив популярной в...
BAIC X55
11 июля
Популярный китайский кроссовер российской сборки обновился
Дистрибьютор марки BAIC объявил сервисную...

В Changan Deepal запас хода увеличили с помощью бензинового двигателя

Обновленный Deepal S07 готовится к выходу на рынки 70 стран мира

Дочерний бренд Changa – Deepal представил кроссовер S07. Продажу автомобилей Deepal в следующем году планируют начать в 70 странах.

Внешне Deepal S07 практически идентичен предыдущей версии S7. Но поскольку есть планы выхода на глобальные рынки, чтобы не сталкиваться с Audi, название модели решили изменить.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Одним из немногих отличий новинки является то, что автомобиль оснащен интеллектуальной системой освещения, которая использует до 696 светодиодных источников света и может проецировать сигналы пешеходам и другим водителям.

В полностью электрическом автомобиле используется один двигатель мощностью 160 кВт (217 л.с.), а запас хода по расчетам CLTC составляет 620 км.

Xiaomi Motors готовит третью модель: на этот раз кроссовер

В гибридной версии электромотор дополнен 1,5-литровым бензиновым двигателем JL473QJ, максимальной мощностью 95 л.с. Существуют две разные версии: одна с запасом хода на электротяге 121 км, а другая с запасом хода 200 км, при этом максимальный комбинированный запас хода составляет 1120 км.

Салон новой машины мало чем отличается от предыдущей версии. S07 имеет тот же дизайн с двухспицевым многофункциональным рулевым колесом и 15,6-дюймовым информационно-развлекательным экраном, который может поворачиваться влево или вправо на 15 градусов.

В настоящее время в линейке Deepal модели SL03, S7 и G318. S07 заменит S7, а позже в этом году появится новый L07, который больше ориентирован на интеллектуальные технологии и на 55 мм длиннее.

Источник: СarNewsChina

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Changan
Количество просмотров 11
11.07.2024
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0