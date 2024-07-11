В Changan Deepal запас хода увеличили с помощью бензинового двигателя

Обновленный Deepal S07 готовится к выходу на рынки 70 стран мира

Дочерний бренд Changa – Deepal представил кроссовер S07. Продажу автомобилей Deepal в следующем году планируют начать в 70 странах.

Внешне Deepal S07 практически идентичен предыдущей версии S7. Но поскольку есть планы выхода на глобальные рынки, чтобы не сталкиваться с Audi, название модели решили изменить.

Одним из немногих отличий новинки является то, что автомобиль оснащен интеллектуальной системой освещения, которая использует до 696 светодиодных источников света и может проецировать сигналы пешеходам и другим водителям.

В полностью электрическом автомобиле используется один двигатель мощностью 160 кВт (217 л.с.), а запас хода по расчетам CLTC составляет 620 км.

В гибридной версии электромотор дополнен 1,5-литровым бензиновым двигателем JL473QJ, максимальной мощностью 95 л.с. Существуют две разные версии: одна с запасом хода на электротяге 121 км, а другая с запасом хода 200 км, при этом максимальный комбинированный запас хода составляет 1120 км.

Салон новой машины мало чем отличается от предыдущей версии. S07 имеет тот же дизайн с двухспицевым многофункциональным рулевым колесом и 15,6-дюймовым информационно-развлекательным экраном, который может поворачиваться влево или вправо на 15 градусов.

В настоящее время в линейке Deepal модели SL03, S7 и G318. S07 заменит S7, а позже в этом году появится новый L07, который больше ориентирован на интеллектуальные технологии и на 55 мм длиннее.

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Источник: СarNewsChina