Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В города России в рамках обновления электротранспорта поставили 267 электробусов
10 июля
В города России в рамках обновления электротранспорта поставили 267 электробусов
Автопарки 10 регионов России оснащены...
Поставки запчастей из Китая в Россию могут прекратиться, и вот почему
10 июля
Поставки запчастей из Китая в Россию могут прекратиться, и вот почему
АВТОВАЗ: рынок запчастей в РФ находится под...
За это нарушение будут лишать водительских прав: принят закон
10 июля
За это нарушение будут лишать водительских прав: принят закон
Замглавы МВД Зубов указал на уловки владельцев...

В города России в рамках обновления электротранспорта поставили 267 электробусов

Автопарки 10 регионов России оснащены электробусами отечественного производства

В десяти регионах России в рамках федеральной программы обновления городского электротранспорта функционируют электробусы отечественного производства. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

На полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» он подчеркнул, что новый подвижной состав задействован не только в региональных центрах, но и в городах, например, в Волгодонске, Таганроге и Энгельсе.


Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Электробусы вышли на маршруты в 10 регионах России, и это важная точка в проекте. Но мы не просто выпускаем новый транспорт, а выстраиваем эффективную систему управления им. Для этого внедряем цифровую платформу, которая позволяет контролировать весь процесс перевозки», – уточнил зампредседателя правительства.

Всего на текущий момент субъекты РФ получили 267 электробусов, это 93% от общего объема, запланированного программой. Кроме того, автопарки регионов пополнились 177 современными низкопольными трамваями. В Нижегородской, Курской, Липецкой областях и Пермском крае первые трамваи уже перевозят пассажиров, перечислил Григоренко.

Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

Также выполнены поставки в Липецкую и Саратовскую области, а в Пермский край новый подвижной состав прибыл с опережением графика. Кроме того, в 2024 году планируется поставка двух- и трехсекционных трамваев в Саратовской и Волгоградской областях. Вместимость таких трамваев – до 247 пассажиров, почти в два раза больше, чем у односекционной модели.

Григоренко отметил, что современные трамваи и электробусы оснащены высокотехнологичными системами управления, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами.

Источник: Правительство России

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва
Количество просмотров 3
10.07.2024
Фото:АГН «Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0