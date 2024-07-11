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Ford Capri стал совсем другим, но ретростиль ему оставили

Ford построил электрический Capri на базе модели Explorer EV

Ford возвращается к своим корням впервые за всю историю компании с запуском нового электрокара под легендарным именем Capri.

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Напомним, европейский купе Capri производили в 1967-1986 годах в трех поколениях. Новый Капри, конечно же, совсем другой автомобиль — это пятидверный кроссовер-купе, основанный на платформе VW MEB. Та же платформа и электрические силовые агрегаты использованы и в Explorer.

Современный Capri имеет длину 4,63 метра и позиционируется как «перерожденное спортивное купе, соответствующее духу времени».

Предлагается два варианта силовой установки: заднеприводная модель с одним электрическим двигателем мощностью 286 л.с. и полноприводная версия с двумя электродвигателями, общей мощностью 340 л.с. Обе версии достигают скорости до 180 км/ч и имеют запас хода до 627 км в стандартной конфигурации.

Дизайн Capri, вдохновленный классическими моделями, включает ретро-стилистику, в частности, агрессивные фары и стилизованные задние фонари. В салоне, конечно, все по-современному: 14,6-дюймовый информационно-развлекательный экран, хотя есть и элементы дизайна, отсылающие к классическому Capri.

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В Европе Ford предлагает различные конфигурации и комплектации Capri, начиная от базовой модели за 51 950 евро, включающей двухзонный климат-контроль, массажные сиденья с подогревом и множество других функций. В версии Premium добавлена аудиосистема B&O, окружающее освещение и другие функции.

Первые поставки новинки ожидаются к концу текущего года, а официальный запуск на европейский рынок запланирован на начало 2025 года.

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Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Ford
11.07.2024
Фото:Ford
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