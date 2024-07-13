Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне рассказали, где проведут отпуск в августе
13 июля
Россияне рассказали, где проведут отпуск в августе
OneTwoTrip: в августе россияне отдохнут на...
Изобретателем светофора был чернокожий, а в России впервые установили не в Москве
13 июля
Изобретателем светофора был чернокожий, а в России впервые установили не в Москве
Несколько интересных фактов о том, кто и когда...
Китайская BYD нашла хитрый способ обойти санкции Евросоюза
13 июля
Китайская BYD нашла хитрый способ обойти санкции Евросоюза
BYD получила турецкую землю Volkswagen и вложит...

Автопроизводителя наказали почти на 13 млрд рублей – но есть контраргумент

General Motors выписали штраф в 146 млн долларов за вредящие экологии автомобили

Американскую автомобильную корпорацию General Motors (GM) оштрафовали почти на 146 млн долларов (примерно 12,8 млрд рублей по актуальному курсу) за продажу автомобилей, наносящих вред экологии. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о штрафе в сумму 145,8 млн долларов за продажу в США почти 6 млн автомобилей, не соответствующих нормам выбросов. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в период с 2012 по 2018 годы GM реализовала порядка 5,9 млн автомобилей, выбрасывающих в атмосферу на 10% больше углекислого газа (CO2), чем заявляли в компании. Это является нарушением федерального законодательства.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

В частности, это касается автомобилей с двигателями объемом 2,4 л, 5,3 л, 6,2 л и 4,3 л, включая модели Chevrolet Equinox, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Cadillac Escalade и GMC Yukon. Примечательно, что в GM не признают факт нарушения, более того, руководство компании заявляет, что абсолютно все автомобили соответствуют правилам сертификации по загрязнению.

«GM по-прежнему привержена сокращению выбросов автомобилей и работает над достижением целей администрации по электрификации автопарка», – заявили в компании.

Представитель GM Билл Гротц объяснил, что проблема связана с измененной в 2016 году процедурой тестирования EPA.

Источник: The New York Times

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
13.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0