Автопроизводителя наказали почти на 13 млрд рублей – но есть контраргумент

General Motors выписали штраф в 146 млн долларов за вредящие экологии автомобили

Американскую автомобильную корпорацию General Motors (GM) оштрафовали почти на 146 млн долларов (примерно 12,8 млрд рублей по актуальному курсу) за продажу автомобилей, наносящих вред экологии. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о штрафе в сумму 145,8 млн долларов за продажу в США почти 6 млн автомобилей, не соответствующих нормам выбросов. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в период с 2012 по 2018 годы GM реализовала порядка 5,9 млн автомобилей, выбрасывающих в атмосферу на 10% больше углекислого газа (CO 2 ), чем заявляли в компании. Это является нарушением федерального законодательства.

В частности, это касается автомобилей с двигателями объемом 2,4 л, 5,3 л, 6,2 л и 4,3 л, включая модели Chevrolet Equinox, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Cadillac Escalade и GMC Yukon. Примечательно, что в GM не признают факт нарушения, более того, руководство компании заявляет, что абсолютно все автомобили соответствуют правилам сертификации по загрязнению.

«GM по-прежнему привержена сокращению выбросов автомобилей и работает над достижением целей администрации по электрификации автопарка», – заявили в компании.

Представитель GM Билл Гротц объяснил, что проблема связана с измененной в 2016 году процедурой тестирования EPA.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: The New York Times