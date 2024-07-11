Уложиться в 10 минут: президенту рассказали об обновлении пунктов пропуска на границе

Савельев: на модернизацию пунктов пропуска дадут еще 150 млрд руб. до 2030 года

Зампред Правительства Виталий Савельев представил Президенту РФ результаты работы по модернизации пограничных пунктов пропуска.

С 2021 по 2023 годы было проведено более 160 мероприятий по развитию трансграничной инфраструктуры, включая модернизацию 14 основных пунктов пропуска и создание 10 новых на административных границах с новыми регионами России. К 2030 году планируется завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска.

Особое внимание уделено оснащению пунктов пропуска передовыми отечественными технологиями. На семи объектах установлены современные российские инспекционно-досмотровые комплексы портального типа, которые сократили время проведения госконтроля с 40 до 8 минут в пунктах пропуска Маштаково и Петухово на границе с Казахстаном.

Результаты модернизации с 2021 по 2023 год позволили увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска на границах России: с Азербайджаном в 5 раз, с Монголией в 2,4 раза, с Грузией и Китаем в 2 раза, с Казахстаном в 1,1 раза. В 2023 году объём пропуска грузов на участках государственной границы с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Монголией вырос на 26% по сравнению с 2022 годом.

Особое внимание уделяется выполнению поручения Президента России по снижению времени осмотра грузовых транспортных средств до 10 минут в автомобильных пунктах пропуска, сейчас среднее время составляет 38 минут.

Глава Правительства Михаил Мишустин поддержал меры по развитию пунктов пропуска, на достижение завяленных целей до 2030 году дополнительно выделено 150 миллиардов рублей.

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Источник: сайт Правительства России