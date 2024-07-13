«Автодор»: проект будущего обхода Адлера проходит государственную экспертизу
Государственная компания Автодор обнародовала 3D-модель будущего обхода Адлера протяженностью 10 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Отмечается, что дорога состоит из четырех полос, она напрямую соединит поселок Кудепста и подъезд к аэропорту. Это позволит разгрузить проблемные участки уже действующей трассы. Видеоряд презентации содержит основные развязки и тоннели, по дорожным знакам можно определить, где планируются съезды.
Ожидается, что разрешение на строительство обхода Адлера получат уже в августе текущего года. В настоящее время проект первого этапа работ проходит государственную экспертизу. Запуск трассы запланирован на 4-й квартал 2026 года, для ее строительства зарезервировано более 125 тысяч квадратных метров площади.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: BFM Кубань
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?