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«Автодор»: проект будущего обхода Адлера проходит государственную экспертизу

«Автодор» презентовал 3D-модель будущего обхода Адлера протяженностью 10 км

Государственная компания Автодор обнародовала 3D-модель будущего обхода Адлера протяженностью 10 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Отмечается, что дорога состоит из четырех полос, она напрямую соединит поселок Кудепста и подъезд к аэропорту. Это позволит разгрузить проблемные участки уже действующей трассы. Видеоряд презентации содержит основные развязки и тоннели, по дорожным знакам можно определить, где планируются съезды.

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Ожидается, что разрешение на строительство обхода Адлера получат уже в августе текущего года. В настоящее время проект первого этапа работ проходит государственную экспертизу. Запуск трассы запланирован на 4-й квартал 2026 года, для ее строительства зарезервировано более 125 тысяч квадратных метров площади.

Источник: BFM Кубань

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Светлана Тарасенко
Фото:Автодор
Количество просмотров 2
13.07.2024
Фото:Автодор
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