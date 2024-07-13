Дилеры Hyundai нарисовали красивую «картинку» продаж для прессы

Hyundai обвиняется в фальсификации данных о продажах электромобилей

Группа дилеров Hyundai подала иск против южнокорейского автомобильного гиганта в федеральный суд Чикаго (США) и выдвинула обвинение в том, что автопроизводитель с помощью дилеров завышал объемы продаж электромобилей и наказывал тех, кто не хотел участвовать в сделке.

Компания Napleton Aurora Imports из Иллинойса, сообщила, что Hyundai Motor America Corp (HMA) оказывает давление на дилеров, чтобы они неправильно использовали инвентарные коды, предназначенные для автомобилей, взятых в аренду, чтобы увеличить показатели продаж.

Согласно иску, дилеры, согласившиеся неправильно кодировать автомобили, были вознаграждены Hyundai низкими оптовыми и розничными скидками, дополнительным запасом быстро продаваемых моделей и другими льготами.

В иске говорится, что Hyundai «рисует» рост объемов продаж электромобилей, что заставляет общественность поверить в то, что спрос обусловлен рынком.

В иске, в частности, цитировался телефонный разговор регионального менеджера по продажам Hyundai, который сказал: «Мы должны достичь определенного результата для прессы и для корейского офиса».

Дилеры, не участвовавшие в сговоре, заявили, что им было отказано в льготах от Hyundai, и попросили суд присудить неуказанную сумму ущерба для покрытия упущенной выгоды, выручки и прибыли.

В заявлении головного офиса Hyundai говорится, что компания не признает обвинения в фальсификации данных о продажах, и начинает свое собственное расследование.

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Источник: «Рейтер»