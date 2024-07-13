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Россияне едут летом отдыхать в Турцию и Испанию — Греция терпит убытки

Курорты Греции теряют туристов из России из-за Турции и Испании

На протяжении последних двух лет греческие Пелопоннес, Санторини, Миконос лишились почти трети туристов на фоне конкуренции с Испанией и Турцией, где качество предоставляемых услуг на порядок выше. Об этом пишут греческие СМИ.

Туристический поток сократился примерно на 40%, причем российские туристы составляют девять миллионов из этого числа. Не испытывает нехватку в туристах только столица Греции – Афины.

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Большинство туристов перебрались в Испанию и Турцию, эти страны за последние пять лет значительно улучшили сервис в сфере туризма. За первые полгода в 2024 году эти страны уже посетили более 40 млн путешественников. СМИ пишут, что на фоне резких высказываний греческих властей в адрес России, туристы из нашей страны отправятся на отдых в Турцию. При этом туризм в Греции является фактически ключевой отраслью экономики.

По словам турецкого экономического обозревателя Тайлан Беюкшахин, представители сферы туризма боятся потерять российских туристов на фоне высоких цен. Низкий спрос на туры в июле из России уже спровоцировал снижение цен отельерами. Каждый год доходы от туризма приносят Турции порядка 50 млрд долларов. Чтобы их сохранить, необходимо повысить обменные курсы, но правительство страны не пойдет на это из-за и без того сильной инфляции, констатирует экономист.

Источник: pronews.gr

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
13.07.2024
Фото:Unsplash
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