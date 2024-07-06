Россияне назвали 10 самых желанных стран для путешествий

«Яндекс.Путешествия»: получение шенгена – самый популярный вопрос о визах в РФ

«Яндекс.Путешествия» провели анализ обезличенных поисковых запросов и выявили топ-10 стран, визовые правила которых волнуют наших соотечественников больше всего.

Неудивительно, что лидером по запросам о визах остаются страны Шенгенской зоны. Их единое визовое пространство позволяет путешествовать по 26 европейским государствам с одной визой, что делает их особенно привлекательными для туристов.

Внутри Шенгенской зоны Италия уверенно занимает первое место. Вероятно, это связано с ее богатой историей, великолепными достопримечательностями, очаровательными городами и живописными пейзажами. Не забывайте и про вкуснейшую итальянскую кухню!

Следом за Италией по популярности визовых запросов идут Германия, Франция, Испания и Болгария.

Второе место по популярности визовых запросов занимает Китай. За последние пять лет интерес к оформлению документов на въезд в КНР вырос на 82 %.

В отличие от Китая, интерес к визам в США за последние пять лет сократился на 62 %.

В десятку стран, визовые правила которых интересуют россиян больше всего, входят Япония, Южная Корея, Индия, Шри-Ланка, Кипр, Великобритания и Канада.

Многие россияне интересуются сроками безвизового пребывания в разных странах.

Турция остается фаворитом, предлагая уютные пляжи, вкусную кухню, богатую историю и приятные цены.

Не отстают от Турции Таиланд, ОАЭ, Грузия и Сербия. Они привлекают разнообразием туристических маршрутов, гостеприимством и особенной атмосферой.

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Источник: РИА Новости