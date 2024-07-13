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Популярный в России бренд электромобилей анонсировал новый кроссовер

Бренд Zeekr официально подтвердил выпуск кроссовера под названием Zeekr 7X

Китайский бренд Zeekr, принадлежащий автогиганту Geely, официально представил свою новую модель – Zeekr 7X. Этот электрический кроссовер, ранее известный как CX1E и носивший неофициальное имя Ark, выходит на рынок с амбициозной задачей – стать новым стандартом роскоши в сегменте домашних кроссоверов.

Zeekr 7X
Zeekr 7X
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Zeekr 7X – это внушительный 4,8-метровый автомобиль, разработанный для прямой конкуренции с популярной Tesla Model Y. В его названии цифра «7» не случайна – CX1E задумывался как кроссоверная версия Zeekr 007, который и был представлен в 2021 году.

Дизайн Zeekr 7X продолжает фирменный стиль бренда «Скрытая энергия». Особо примечателен интерактивный экран Zeekr Stargate, интегрированный в переднюю часть автомобиля, который, по всей видимости, станет одним из ключевых элементов «умных» функций.

Zeekr 7X
Zeekr 7X

Zeekr 7X построен на платформе PMA2+, которая является модификацией модульной архитектуры SEA. Его габариты впечатляют: 4825 х 1930 х 1656 мм, с колесной базой 2925 мм. Это делает его на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем Tesla Model Y.

В базовой комплектации автомобиль оснащается задним приводом и одним электромотором мощностью 310 кВт (416 л. с.). Полноприводная версия получает два мотора, обеспечивающих суммарную мощность в 475 кВт (636 л. с.).

Zeekr 7X
Zeekr 7X

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Ещё одним преимуществом Zeekr 7X станет система быстрой зарядки. Благодаря технологии 800 В, автомобиль сможет пополнить заряд батареи на 500 км всего за 15 минут. Более дорогие версии 7X получат тройной аккумулятор NMC, разработанный CATL, что обещает ещё большую автономность.

Zeekr 7X выйдет на китайский рынок уже в этом году с ожидаемым ценовым диапазоном от 33 до 48 тысяч долларов. Производитель уверенно заявляет, что Zeekr 7X «установит новый стандарт цены для современного домашнего кроссовера».

Источник: CarNewsChina

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Фото:Weibo
Количество просмотров 1
13.07.2024
Фото:Weibo
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