Ford возродил одну из своих легендарных моделей в новом обличии

Появились первые фото нового электромобиля Ford Capri

В мире автомобилей, где ностальгия и инновации часто идут рука об руку, Ford сделал смелый шаг, возродив культовую модель Capri. После долгого перерыва, это спортивное купе возвращается на сцену, но на этот раз в полностью электрическом обличии.

Оригинальный Ford Capri, выпускавшийся с 1969 по 1986 год, был любимцем многих автолюбителей благодаря своему стильному дизайну и спортивной динамике. Новый Capri сохраняет этот дух, предлагая современный взгляд на классический образ.

Ford Capri

С длиной 4633 мм и колесной базой 2770 мм, Ford Capri имеет внушительные габариты, но при этом сохраняет элегантные пропорции купе. Он построен на платформе VW MEB, которая уже зарекомендовала себя в моделях Volkswagen ID.4 и ID.5, что гарантирует прочную конструкцию и надежную работу.

Автомобиль предлагается в двух вариантах: заднеприводном с одним электромотором мощностью 286 л. с. и полноприводном с двумя силовыми агрегатами суммарной мощностью 340 л. с. Это обеспечивает динамичную езду как для любителей спокойного вождения, так и для тех, кто предпочитает спортивный характер.

Ford Capri

Новая модель Capri отличается впечатляющей дальностью хода: базовая версия сможет проехать без подзарядки до 627 км, а полноприводный Capri – до 592 км. Зарядка батареи на электрозаправке с 10 до 80% займет всего 28 минут, что позволит быстро вернуться в дорогу.

Ford Capri

Ford Capri будет собираться на заводе Ford в немецком Кельне. Цены на автомобиль начинаются с 52 тыс. (около 5 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Источник: Motor1