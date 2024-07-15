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В России в 2 раза за год выросла потребность в таком виде отдыха

В туротрасли наблюдают рост спроса на отдых в РФ по системе «все включено»

С момента, когда год назад в российских гостиницах внедрили систему стандартов «все включено» и «ультра все включено», спрос на такой отдых в летний период вырос в два раза. Об этом сообщают специалисты туротрасли.

В ходе анализа специалистами онлайн-сервисов отелей, авиабилетов и трансферов для турагентств, выяснилось, что такой формат чаще всего предпочитают «пакетные» туристы. Среди самостоятельных путешественников спрос к услуге по принципу «все включено» вырос за год на 25%.

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Отмечается, что увеличился не только спрос, но и количество доступных для бронирования на сайте отелей, работающих в таком формате. По словам управляющего директора компании Дарьи Кочетковой спрос вырос в полтора раза. В большинстве своем такие гостиницы сконцентрированы в курортных зонах Краснодарского края, в Крыму, в Петербурге, Москве и Подмосковье.

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Две трети (59%) турагентов уточнили, что клиенты предпочитают отдых по системе «все включено» за рубежом, а также ищут аналогичный сервис в России. Половина респондентов связывают это с желанием получать все необходимые услуги в пределах территории отеля, а 41% – из-за стремления сэкономить. Как правило, отдых в таком формате планируют заблаговременно. Уточняется, что за год средняя стоимость летней ночи в российских отелях по принципу «все включено» и «ультра все включено» выросла с 15,5 до 17,8 тыс. рублей.

Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
15.07.2024
Фото:Unsplash
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