В новом Hyundai Santa Fe коврики сделаны из морского мусора

Hyundai и Healthy Seas убрали из моря более 40 тонн мусора

Автопроизводитель Hyundai проводит экологические программы и продолжает борьбу с загрязнением воды и морской среды в партнерстве с организацией Healthy Seas. Вместе они разработали масштабную операцию по очистке западного побережья Греции.

Дайверы-волонтеры Ghost Diving сосредоточились на удалении больших сетей и мусора, которые представляют серьезную угрозу для морских обитателей и чаще всего ведут свое происхождение с заброшенных рыболовецких ферм. Всего было обнаружено 42,7 тонны морского мусора, в том числе кольца и клетки из труб, куски пенопласта и пластика, выброшенные на берег, а также 11,3 тонны рыболовных сетей.

Собранный мусор сортируют и перерабатывают. Детали из нейлона перерабатываются в пряжу Econyl от Aquafil. Она используется, например, в ковриках автомобилей Hyundai, например, в моделях Ioniq 5 и 6 и новый Santa Fe.

Hyundai сотрудничает с Healthy Seas уже четыре года.

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Источник: Auto-Medienportal