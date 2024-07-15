Пробка на Кубани по дороге к Черному морю растянулась почти на 20 км

В ГАИ Кубани объяснили причину многокилометровых заторов на трассе к морю

На участках трасс в районе Горячего Ключа на Кубани образовался затор протяженностью примерно 20 км. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«На участках дорог в селе Хребтовое, станице Саратовская и городе Горячий Ключ общая площадь пробки составляет около 20 километров. Сотрудниками Госавтоинспекции предпринимаются меры, чтобы уменьшить заторовую ситуацию. Ведется регулировка движения в ручном режиме. При необходимости сотрудники отключают светофоры, чтобы "прогонять" транспорт быстрее», – уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции региона подчеркнули, что ситуация с заторами имеет традиционный и прогнозируемый характер, потому что параметры дорог в районе Горячего Ключа и поселка Джубга не соответствуют росту интенсивности движения транспортного потока. Отмечается, что в понедельник большинство туристов направляется в гостиницы.

Отмечается, что в летний период в Краснодарский край въезжает более 60 тысяч транспортных средств, большая часть из которых направляется в сторону Черноморского побережья. Но дорожная инфраструктура региона не рассчитана на такое количество транспортных средств. В ведомстве также отметили, что пробки обычно возникают на участках сужения полос из двух в одну.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Госавтоинспекция Кубани