В России ужесточат ответственность ведомств за плохое качество дорог

В Госдуме хотят в два раза увеличить штрафы за плохое содержание дорог

Законопроект, предполагающий увеличение штрафов в два раза для дорожных служб за некачественный ремонт трасс, внесет сегодня на рассмотрение Госдумы группа депутатов от фракции ЛДПР. Отмечается, что размер штрафа может достигать 1 млн рублей, говорится в проекте закона.

По мнению лидера фракции Леонида Слуцкого, дорожники обязаны нести ответственность за свою работу, если состояние дорожного полотна становится причиной аварии или травм у водителя и пассажиров.

«Недопустима ситуация, когда подрядчики ремонтируют и исчезают, освоив деньги. Нужны повышенные гарантии безопасности дорог. Повышенные штрафы станут дополнительной мотивацией дорожных служб не экономить на качестве материалов и обеспечивать долгий срок службы асфальтового покрытия», – подчеркивает глава фракции.

Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым штрафы за ненадлежащий ремонт и содержание дорог увеличатся в два раза. В частности, должностных лиц оштрафуют на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц – от 400 тыс. до 600 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью легкой или средней степени тяжести размер штрафа для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Авторы инициативы подчеркивают, что последний раз штрафы пересматривались семь лет назад. Согласно статистике, за первые девять месяцев 2023 года выросло количество ДТП, причем происходят серьезные аварии с большим количеством пострадавших и погибших.

В пояснительной записке отмечается, что это происходит из-за того, что ответственные ведомства не всегда на должном уровне реализуют требования по обеспечению безопасности во время реконструкции, ремонта и содержания дорог. Поэтому размер штрафа за такое нарушение необходимо увеличить, убеждены парламентарии.

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Источник: tass.ru