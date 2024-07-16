В России ужесточат ответственность ведомств за плохое качество дорог
Законопроект, предполагающий увеличение штрафов в два раза для дорожных служб за некачественный ремонт трасс, внесет сегодня на рассмотрение Госдумы группа депутатов от фракции ЛДПР. Отмечается, что размер штрафа может достигать 1 млн рублей, говорится в проекте закона.
По мнению лидера фракции Леонида Слуцкого, дорожники обязаны нести ответственность за свою работу, если состояние дорожного полотна становится причиной аварии или травм у водителя и пассажиров.
«Недопустима ситуация, когда подрядчики ремонтируют и исчезают, освоив деньги. Нужны повышенные гарантии безопасности дорог. Повышенные штрафы станут дополнительной мотивацией дорожных служб не экономить на качестве материалов и обеспечивать долгий срок службы асфальтового покрытия», – подчеркивает глава фракции.
Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым штрафы за ненадлежащий ремонт и содержание дорог увеличатся в два раза. В частности, должностных лиц оштрафуют на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц – от 400 тыс. до 600 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью легкой или средней степени тяжести размер штрафа для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Авторы инициативы подчеркивают, что последний раз штрафы пересматривались семь лет назад. Согласно статистике, за первые девять месяцев 2023 года выросло количество ДТП, причем происходят серьезные аварии с большим количеством пострадавших и погибших.
В пояснительной записке отмечается, что это происходит из-за того, что ответственные ведомства не всегда на должном уровне реализуют требования по обеспечению безопасности во время реконструкции, ремонта и содержания дорог. Поэтому размер штрафа за такое нарушение необходимо увеличить, убеждены парламентарии.
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Источник: tass.ru
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