Коридор «Европа – Западный Китай» — запущен новый участок!
16 июля в Самарской области состоялось открытие нового участка маршрута от Санкт-Петербурга до Оренбурга, который в свою очередь является частью трансконтинентального транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Автодорога длиной 99,7 километра получила название «Обход Тольятти».
Теперь на указанном маршруте не нужно будет пересекать плотину Волжской ГЭС, где часто возникают многокилометровые пробки. В состав новой автодороги входит новый мост через Волгу, его длина составляет 3,7 километра, что делает его одним из десяти самых протяженных мостов в России. Всего же на новой трассе 39 мостов и путепроводов.
Дорога имеет четыре полосы на всем своем протяжении, включая вышеуказанный мост. Разрешенная скорость – 110 км/ч. Путь от Москвы до Самары по времени сократится примерно до 9-9,5 часов, на 1-2 часа меньше, чем ранее. Есть нюанс: «Обход Тольятти» – это платная дорога. Она разбита на два участка (на их границе можно съехать в Тольятти), и если обходить город, используя оба, цены будут таковы:
- Легковые авто и мотоциклы – 270 рублей
- Фургоны и микроавтобусы – 550 рублей
- Грузовики и автобусы – 1100 рублей
- Большегрузы и междугородние автобусы – 1660 рублей
Но еще 29 дней с момента открытия дорога будет бесплатной.
Изначально стоимость проекта составляла 140 млрд рублей, однако в ноябре 2023 году она увеличилась на 20 млрд, а затем при строительстве были выявлены злоупотребления, заведено уголовное дело по факту превышения полномочий областным минтрансом. В результате гендиректор ООО «ИнфраКап» (подрядчик регионального минтранса) Олеся Гладкова была приговорена к трем года лишения свободы.
По сообщениям региональных СМИ, ситуация с новой магистралью в день ее открытия «вызывала недоумение» у местных водителей. Изначально запланированное время открытия было сдвинуто на 15:00, въезд на дорогу перекрывала ГАИ, а перед въездом скопилась огромная пробка из фур. Все официальные лица, выступавшие в торжественной части, к тому моменту покинули место событий.
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Источник: Коммерсант, Tolyatty.ru, Обход Тольятти
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