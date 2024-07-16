Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Emgrand
16 июля
В Белоруссии начали выпуск седанов Geely Emgrand
На заводе «Белджи» в Белоруссии стартовало...
Эта стерлядь не ушла от тюменских инспекторов ДПС (видео)
16 июля
Эта стерлядь не ушла от тюменских инспекторов ДПС (видео)
Инспекторы ДПС задержали мужчину за незаконный...
Ввоз возрастных машин в ЕАЭС могут запретить — есть такая инициатива
16 июля
Ввоз возрастных машин в ЕАЭС могут запретить — есть такая инициатива
Власти Казахстана хотят добиться запрета ввоза...

Коридор «Европа – Западный Китай» — запущен новый участок!

Открыто автомобильное движение по новой автодороге «Обход Тольятти»

16 июля в Самарской области состоялось открытие нового участка маршрута от Санкт-Петербурга до Оренбурга, который в свою очередь является частью трансконтинентального транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Автодорога длиной 99,7 километра получила название «Обход Тольятти».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Теперь на указанном маршруте не нужно будет пересекать плотину Волжской ГЭС, где часто возникают многокилометровые пробки. В состав новой автодороги входит новый мост через Волгу, его длина составляет 3,7 километра, что делает его одним из десяти самых протяженных мостов в России. Всего же на новой трассе 39 мостов и путепроводов.

Дорога имеет четыре полосы на всем своем протяжении, включая вышеуказанный мост. Разрешенная скорость – 110 км/ч. Путь от Москвы до Самары по времени сократится примерно до 9-9,5 часов, на 1-2 часа меньше, чем ранее. Есть нюанс: «Обход Тольятти» – это платная дорога. Она разбита на два участка (на их границе можно съехать в Тольятти), и если обходить город, используя оба, цены будут таковы:

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
  • Легковые авто и мотоциклы – 270 рублей
  • Фургоны и микроавтобусы – 550 рублей
  • Грузовики и автобусы – 1100 рублей
  • Большегрузы и междугородние автобусы – 1660 рублей

Но еще 29 дней с момента открытия дорога будет бесплатной.

Изначально стоимость проекта составляла 140 млрд рублей, однако в ноябре 2023 году она увеличилась на 20 млрд, а затем при строительстве были выявлены злоупотребления, заведено уголовное дело по факту превышения полномочий областным минтрансом. В результате гендиректор ООО «ИнфраКап» (подрядчик регионального минтранса) Олеся Гладкова была приговорена к трем года лишения свободы.

По сообщениям региональных СМИ, ситуация с новой магистралью в день ее открытия «вызывала недоумение» у местных водителей. Изначально запланированное время открытия было сдвинуто на 15:00, въезд на дорогу перекрывала ГАИ, а перед въездом скопилась огромная пробка из фур. Все официальные лица, выступавшие в торжественной части, к тому моменту покинули место событий.

Источник: Коммерсант, Tolyatty.ru, Обход Тольятти

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва», Обход Тольятти
16.07.2024
Фото:АГН «Москва», Обход Тольятти
Поделиться:
Оцените материал:
0