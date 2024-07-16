Коридор «Европа – Западный Китай» — запущен новый участок!

Открыто автомобильное движение по новой автодороге «Обход Тольятти»

16 июля в Самарской области состоялось открытие нового участка маршрута от Санкт-Петербурга до Оренбурга, который в свою очередь является частью трансконтинентального транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Автодорога длиной 99,7 километра получила название «Обход Тольятти».

Теперь на указанном маршруте не нужно будет пересекать плотину Волжской ГЭС, где часто возникают многокилометровые пробки. В состав новой автодороги входит новый мост через Волгу, его длина составляет 3,7 километра, что делает его одним из десяти самых протяженных мостов в России. Всего же на новой трассе 39 мостов и путепроводов.

Дорога имеет четыре полосы на всем своем протяжении, включая вышеуказанный мост. Разрешенная скорость – 110 км/ч. Путь от Москвы до Самары по времени сократится примерно до 9-9,5 часов, на 1-2 часа меньше, чем ранее. Есть нюанс: «Обход Тольятти» – это платная дорога. Она разбита на два участка (на их границе можно съехать в Тольятти), и если обходить город, используя оба, цены будут таковы:

Легковые авто и мотоциклы – 270 рублей

Фургоны и микроавтобусы – 550 рублей

Грузовики и автобусы – 1100 рублей

Большегрузы и междугородние автобусы – 1660 рублей

Но еще 29 дней с момента открытия дорога будет бесплатной.

Изначально стоимость проекта составляла 140 млрд рублей, однако в ноябре 2023 году она увеличилась на 20 млрд, а затем при строительстве были выявлены злоупотребления, заведено уголовное дело по факту превышения полномочий областным минтрансом. В результате гендиректор ООО «ИнфраКап» (подрядчик регионального минтранса) Олеся Гладкова была приговорена к трем года лишения свободы.

По сообщениям региональных СМИ, ситуация с новой магистралью в день ее открытия «вызывала недоумение» у местных водителей. Изначально запланированное время открытия было сдвинуто на 15:00, въезд на дорогу перекрывала ГАИ, а перед въездом скопилась огромная пробка из фур. Все официальные лица, выступавшие в торжественной части, к тому моменту покинули место событий.

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Источник: Коммерсант, Tolyatty.ru, Обход Тольятти